CHALLENGERS – RIVALEN – neuer Trailer online

In „Challengers – Rivalen“, dem neuen Werk des visionären Filmemachers Luca Guadagnino, spielt Zendaya in der Hauptrolle das ehemalige Tennis-Wunderkind Tashi Duncan. Die zielstrebige Powerfrau arbeitet inzwischen erfolgreich als Trainerin und hat ihren Ehemann (Mike Faist, „West Side Story“) zum Champion aufgebaut. Weil sich dieser jedoch in einem Formtief befindet, bringt Tashi ihn dazu, an einem unterklassigen Turnier teilzunehmen, um zu alter Stärke zurückzufinden. Der Comeback-Plan nimmt allerdings eine überraschende Wendung, als Tashis Mann gegen den gescheiterten Patrick (Josh O’Connor, „The Crown“) antreten muss – seinen ehemaligen besten Freund und Tashis früheren Lebensgefährten. Während Vergangenheit und Gegenwart aufeinanderprallen und die Spannungen hochkochen, muss sich Tashi eine entscheidende Frage stellen: Wie weit gehe ich, um zu gewinnen?



Der Oscar®- und BAFTA-nominierte Guadagnino („Call Me by Your Name“, „I Am Love“) führt Regie nach einem Drehbuch von Justin Kuritzkes. Produziert wird der Film von Amy Pascal, Guadagnino, Zendaya und Rachel O’Connor, wobei Bernard Bellew als ausführender Produzent fungiert. Die Golden-Globe®-Gewinnerin Zendaya („Dune“-Filme, „Euphoria“) spielt die Hauptrolle neben dem Golden-Globe- und SAG-Award-Gewinner und BAFTA-Nominierten Josh O’Connor („The Crown“) und dem BAFTA-Nominierten Mike Faist („West Side Story“).

Zu Guadagninos kreativem Team gehören so bewährte Mitarbeiter wie Kameramann Sayombhu Mukdeeprom, Produktionsdesignerin Merissa Lombardo und Cutter Marco Costa sowie Kostümdesigner Jonathan Anderson. Die Filmmusik stammt von den Oscar-, Golden Globe- und BAFTA-Gewinnern Trent Reznor und Atticus Ross („Soul“, „The Social Network“, „Bones and All“).

Metro Goldwyn Mayer Pictures präsentiert eine Why Are You Acting? / Frenesy Films / Pascal Pictures Produktion, Luca Guadagninos „Challengers – Rivalen“. Der Film startet ab dem 25. April 2024 in den Kinos und wird von Warner Bros. Pictures vertrieben.

Besetzung: Zendaya, Mike Faist, Josh O’Connor

Regie:Luca Guadagnino

Drehbuch: Justin Kuritzkes

Produziert von: Amy Pascal, Luca Guadagnino, Zendaya, Rachel O’Connor, Bernard Bellew

Kinostart: 25. April 2024

Im Verleih von Warner Bros. Pictures Germany