Das sind die AMIGO-Herbstneuheiten 2023

Die Sonne scheint und die Sommermonate verwöhnen das Land mit warmen Temperaturen. Zeit an den See oder in den Park zu gehen, um das schöne Wetter zu genießen. Aber Spielinteressierte wissen: Der Spieleherbst ist nicht mehr fern. AMIGO gewährt daher schon jetzt einen ersten Ausblick auf die Herbstneuheiten 2023.

Cabanga! – Kartenspiel von Michael Modler für 3–6 Personen ab 8 Jahren. Illustrationen: Kreativbunker. Spieldauer ca. 20 Minuten.

Schrödingers Katzen – Kartenspiel von Chris O’Neill, Heather O’Neill und Adriel Lee Wilson für 2–6 Personen ab 10 Jahren. Illustrationen: James Stowe Spieldauer ca. 20 Minuten.

The Academy – Kartenspiel von Manny Dominguez für 3–4 Personen ab 10 Jahren. Illustrationen: Dennis Lohausen Spieldauer ca. 30 Minuten.

Unsolved – Tod auf der Jacht – Kartenspiel von Frederic Moyersoen für 1–6 Personen ab 16 Jahren. Illustrationen: Fiore GmbH. Spieldauer ca. 45 Minuten / Kapitel.

Z3BRA – Kartenspiel von Dirk Hanneforth und Uwe Mölter für 2–5 Personen ab 8 Jahren. Illustrationen: Franz Vohwinkel. Spieldauer ca. 20 Minuten.

Zauberzwerg – Kinderspiel von Jens-Peter Schliemann und Bernhard Weber für 1–6 Personen ab 5 Jahren. Illustrationen: Jan Bintakies. Spieldauer ca. 20 Minuten.