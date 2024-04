Combichrist – neues Album „CMBCRST“am 17.Mai 2024

Das Warten hat ein Ende – Combichrist schlagen mit ihrem Album „CMBCRST“ ein neues Kapitel auf, das ab sofort weltweit vorbestellt werden kann. „CMBCRST“ wird am 17. Mai 2024 veröffentlicht und ist eine gewaltige Ergänzung der Bandgeschichte. Erhältlich ist das Album im CD-, Vinyl- und MC-Format sowie in einer speziellen Fan-Holzbox mit exklusiven Combichrist Goodies.

Der Godfather des Industrial Metal ist zurück und vermischt auf dem neuen Album kreischende E-Gitarren mit feurigen elektronischen Beats zu einem musikalischen Exorzismus, wie ihn nur Combichrist vollbringen kann. „CMBCRST“ verkörpert den unverkennbaren Sound der Band mit einer neuen Wendung und belegt, wie sehr Andy LaPlegua das Genre des Industrial Metal fortentwickelt und beherrscht. Mit seiner Mischung aus düsteren Riffs und schweren Electro-Bässe zeigt das Album die musikalische Unnachahmlichkeit und das brutale Selbstvertrauen der Band.

„Violence Solves Everything PTII (The end of a dream)“ ist die neueste Single von Combichrist, die den unnachgiebigen Geist und den innovativen Sound deutlich zum Ausdruck bringt. Jetzt anhören. Mit der Veröffentlichung dieser letzten Single vor dem neuen Album startet Combichrist die Vorbestellungen für das Album und eine ausgedehnte US-Headline-Tour, die ihren Höhepunkt beim Sick New World Festival in Las Vegas, USA, feiern wird.