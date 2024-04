Andrea lässt sich scheiden – im Film mit kurzem Prozess

Andrea () ist Dorfpolizistin im schönen Östereich. Doch sie hat es satt und einen Versetzungsantrag in die Landeshauptstadt St. Pölten gestellt. Dort wartet schon ihr neuer Kolleg Walter (Robert Stadlober) der ihr Avancen macht. Wäre da nicht Noch-Ehemann Andy (), der Andrea im besoffenen Kopp auf einer Feier zurückgewinnen will. Doch auch andere Kerle nerven auf dieser Feier und bekommen schnell ein Bierchen übergeschüttet. So haut Andrea schließlich angeschickert im Auto ab nach Hause. Auf der Landstraße rummst es und aus Unachtsamkeit hat sie doch glatt ihren Göttergatten tot gefahren. So schnell kann Scheidung gehen.Um als Polizistin nicht vollends geliefert zu sein vertuscht Andrea die Tat. Der psychisch labile Religionslehrer und Ex-Alkoholiker Franz ( Josef Hader) denkt die Tat begangen zu haben und will auch irgendwie freiwillig in den Knast. Kann Andrea das zulassen. Wie soll sie sich nun verhalten, soll Andrea die Tat gestehen und ihre neue Karriere aufs Spiel setzen. Josef Hader zeigt einen Film über das öde Dorfleben, bei der die Aufgabe der Polizisten darin besteht auf der schnurgeraden Landstrasse Raser zu stellen. Der Lebensmittelpunkt aller anderen ist die Dorfkneipe und der schön gestaltete Kreisverkehr mit dem großen Zwiebelchen (den gibt es wirklich und er steht in Unterstinkenbrunn). Die dröhnbüddeligen Charaktere hat man in jedem Dorf und es ist charmant und witzig ihre Eigenarten zu entdecken.ist eine ruhige Tragikkomödie über die Ödnis des Landlebens und die Flucht daraus.Andrea lässt sich scheiden (Österreich 2023)93 MinutenDramaJosef HaderFlorian KloibhoferBirgit Minichmayr, Josef Hader, Robert Stadlober, Thomas Schubert, Branko Samarovski, Thomas Stipsits, Maria HofstätterMajestic Filmverleih GmbH04.04.2024