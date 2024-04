Chantal im Märchenland – endlich Prinzessin

Chantal (Jella Haase) ist nach 3 x Fack ju Göhte wieder da. Sie hat die Schule beendet und versucht sich als Influencerin. Doch bei nur 300 Followern muss sie sich etwas einfallen lassen. Ihre Beautytipps, wie beispielsweise Russian Lips mit Sekundenkleber zu realisieren, sind schon einmal ein komischer Anfang. In Chantals Leben nervt nicht nur die Schwester, sondern auch die mehr oder weniger süßen Typen, aber zum Glück ist Freundin Zeynep ( Gizem Emre) bei allen Schandtaten an Chantals Seite. Essen und Unterhaltung gibt es bei der Arche, in der sie auch kurz auf ihren Ex-Lehrer Zeki Müller (Elyas M’Barek)) trifft. Und dann ist da noch der prächtige alte Spiegel vor dem Chantal für den nahenden Influenzercontest posiert und der sie schwupppps ins Märchenland befördert. Hier kann Chantal gleich allen ihre Sprache zwischen Fuck und Fotze beibringen, mit der die Märchenhelden, genau wie ich, nicht viel anfangen können. Ist das nicht etwas zu viel Fäkalsprache für diesen Film mit FSK 12? Doch das Wichtigste ist hierbei die Freundschaft und dass Chantal bei allem Zauber, samt Irrungen und Wirrungen, genug Content und neue Follower bekommt. Ab und an geht ihr der Saft aus, doch Aladin mit elektrisierendem Finger und samtweichen Augen, kann schnell Abhilfe schaffen.Ghetto Prinzessin Chantal muss sich natürlich auch mit heiratswütigen und freienden und gar schwulen Prinzen, flotten Stallburschen, liebenswerten Feen und fluchenden Hexen herumschlagen und trifft auf Hänsel und Gretel und weitere bunt zusammengewürfelte Märchenlandbewohner. Die sind aber alle so oldschool und sie darf die Rückkehr durch ihr Spiegeltor nicht verpassen, sonst muss sie mit denen für ewig zusammenbleiben. Die Kulissen im Film sind hübsch anzusehen, der ein oder andere deutsche Filmstar wurde neben den bekannten Fack ju Göhte Prominenzen auch noch verwurstet. Beispielsweise Nora Tschirner als böse Hexe. Der Film hat keinen Bildungsauftrag aber fragwürdige Produktplatzierung und ist etwas für Teenager, die gerne lachen und zotige Sprüche mögen.kann man mal machen und die Outtakes im Abspann sind ebenfalls lustig. Text: Isabel Oerke ——————————————————————————————————————–Chantal im Märchenland123 MinutenKomödieBora DagtekinBora DagtekinJella Haase, Gizem Emre, Max von der Groeben, Mido Kotaini, Maria Ehrich, Nora Tschirner, Frederick Lau, Alexandra Maria Lara, Maria Happel, Elena Uhlig, Nico Stank, Milena Tscharntke, Jasmin Shakeri, Jannik Schümann, Cooper Dillon, Ben Felipe, Jasmin Tabatabai, Elyas M‘BarekConstantin Film Verleih GmbH