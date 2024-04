Amy is Back to Black – Biopic im Kino

In BACK TO BLACK geht es um das Leben und den Aufstieg der Soulsängerin Amy Winehouse. Dieser Film ist gänzlich anders als der tiefergehende Dokumentarfilm „Amy“ aus dem Jahre 2015 von Asif Kapadia. Filmemacherin Sam Taylor-Johnson („Fifty Shades Of Grey“) hat sich hier auf Amys Karrierestart in den Camdener Pubs, die Beziehung zu ihrer Großmutter und die Musik konzentriert. Amys Probleme und die ganze Dramatik, die zu ihrem frühen Tod mit nur 27 Jahren führten, werden in BACK TO BLACK nicht so ausgeweitet.

Marisa Abela (Barbie) spielt Amy gekonnt. Maske, Sprache und Gesang wurden ihr perfekt auf den Leib geschneidert. Man beachte, dass Abela alles selbst singt und das ist wirklich bemerkenswert.

Im Film wird Amys jüddische Familie gut dargestellt. Ihre besondere Verbindung zur musikalischen und modebewussten Großmutter Cynthia (Lesley Manville) und das Vertrauensverhältnis zu ihrem sangesfreudigem Vater Mitch (Eddie Marsan) scheint unbeschwert. Anfangs ist er noch ihr Manager, bis Amy einen Plattendeal ergattert und schnell klar macht, dass ihr Geld nicht so wichtig ist und dass sie sich nicht verheizen lässt. Sie ist eben kein „Fuckin‘ Spice Girl und hat Prinzipien. Sie schreibt ihre Songs zur Akkustikgitarre im stillen Kämmerlein. Songs, die ihr wirklich etwas bedeuten. Doch wären da nicht die Männer, ein Ruin jeder Frau und so verliebt sich Amy einfach in den Falschen. Für sie ist Blake Fielder-Civil (Jack O’Connell) der Richtige und sie geben sich das Jawort. Doch führt Blake Amy immer weiter in den Sumpf der Drogen ein und ihr Leben gerät in eine Abwärtsspirale. Hier hätte der Film die ganze Dramatik noch besser rüberbringen können. Der Verfall und der anschließende Tod der Künstlerin wird ziemlich schnell abgefrühstückt. Es bleibt ein solider Musikfilm, bei dem man sogar Nick Cave singen hört. BACK TO BLACK ist etwas für Liebhaber der Songs der Künstlerin, ohne sich zu tief mit deren Geschichte und Lebensumständen auseinanderzusetzen.

Text: Isabel Oerke (i.s.o.)

Originaltitel: Back to Black (Großbritannien 2023)

Länge: 123 Minuten

Genre: Drama / Biographie

Regie: Sam Taylor-Johnson

Drehbuch: Matt Greenhalgh

Darsteller: Marisa Abela, Jack O’Connell, Eddie Marsan, Lesley Manville, Juliet Cowan, Sam Buchanan

Verleih: Studiocanal GmbH

Kinostart: 11.04.2024