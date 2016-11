Isgaard – neues Album im November

Isgaard

Whiteout

Art of Music/Flat Earth Music/Timezone

Im November 2016 erscheint das 7.Album der norddeutschen Sängerin Isgaard. Es trägt den Titel Whiteout und entstand wieder in Zusammenarbeit mit Schlagzeuger, Keyboarder und Produzent Jens Lueck. 13 Stücke von der Meisterin des elfenartigen Gesangs gehen einfach unter die Haut. Das Richtige, um zu entspannen und zu träumen. Der Titelsong Whiteout erstreckt sich hier gleich über drei Teile Whiteout [Part 1], The Book, Whiteout [Part 2] Shifting World, Whiteout, Part. [Part 3], Whiteout und erzählt eine Geschichte in sanften Klängen. Mit You Didn’t Fall geht es glücklicherweise auch etwas lebendiger zu, da werden die Lebensgeister endlich wach. Isgaard zeigt sich beschwingt, als wäre sie aus den Tiefen der Träume erwacht. Klanglich interessant ist das mystische Stück Tikdabra. Dabei wird die Sängerin hier geradezu laut. Ja, sie kann sogar schreien, interessant wie kraftvoll ihre Stimme dabei klingen kann. Hier stellt man sich gleich indianische Zeremonien vor. Silva hingegen ist ein sehr verträumter Song mit Flötentönen. Der Titel Into the Great Wide Open ist wunderschön und soooo romantisch, er könnte ein Disneymusical untermalen, auf dem Weg dahin bis sich die Liebenden endlich bekommen. Der 13. Song Shine On (Reprise) ist eigentlich ein Outro, da er nur 1 Minute 15 lang ist. Isgaard ist für Liebhaber der sanften Töne zu empfehlen. Manchmal möchte ich an einigen Stellen einen leichten Vergleich zu der isländischen Sängerin Björk stellen. Island verbindet eben.

ao