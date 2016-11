Brain Storm – da raucht der Kopf

Haim Shafir

Brain Storm

Amigo Spiele

Preis: Euro 9,99

120 Spielkarten und jetzt mach etwas daraus. Bei dem Spiel Brain Storm von Amigo ist Kreativität gefragt. Dabei sind die einfachsten Ideen oft die Besten, wenn da doch die pingeligen Mitspieler nicht wären. Alle Karten bei Brain Storm zeigen Illustrationen, beispielsweise ein Herz, Ballerina-Tanzschuhe, eine hochgestreckte Faust, eine Krone oder einen Mund. Man legt neun Karten im Raster aus und muss zwei Karten kombinieren. Hier hat man ziemlich viele Freiheiten, um die Kartenpaare in Beziehung zu bringen. Man kann zusammengesetzte Hauptwörter bilden oder auch um die Ecke denken und eine Assoziation zu den Begriffen bilden. Da Sprichwörter, Zitate, Filme oder Musiktitel außerdem erlaubt sind und nicht nur zusammengesetzte Hauptwörter. Ist es manchmal schwer zu entscheiden, ob ein Begriff gültig ist. Hier kommt es auf den Goodwill der Mitspieler an. Erlauben diese aus dem Herz und der Krone, den Filmtitel Ein Herz und eine Krone zu bilden? Das Spiel ähnelt in der Wortfindung dem Spiel Papperlapapp, bei dem es aber um die Suche von zusammengesetzten Hauptwörtern ging. Hier würde dann aus Baum und Krone die Baumkrone gebildet. Die Illustrationen der Karten bei Brain Storm gefallen mir nicht so gut. Sie sind etwas nüchtern und haben Symbolcharakter. Es spielen alle gegeneinander zur gleichen Zeit und rufen ihre Ideen laut aus. Mit Kindern sollte man den Kleinen hierbei ein wenig den Vortritt lassen. Gewonnen hat, wer am Ende die meisten Kartenpaare erspielt hat. Als Partyspiel mit ein wenig Alkohol anbei, kommen dann erst Recht skurrile Begriffe und Assoziationen heraus. Das macht dieses schnelle Spiel für zwischendurch gleich noch einmal so lustig.

Spieler 2 bis 10

Ab 12 Jahren

Dauer ca. 15 Minuten

es