Among The Weeds‘ offizielle Erstveröffentlichung

Among The Weeds klingen absolut retro und das gefällt so einem alten Mädchen wie mir ungemein. Zeitweise, wie bei Event Horizon, fühle ich mich an Bands wie Dead Can Dance erinnert. Der atmosphärische Gesang von Sängerin Rose Z Vine bezaubert genauso wie der von Lisa Gerrard. Auch ein Hauch von Siouxie And The Bandshees ist auf This Is No Fairytale zu vernehmen. Beispielsweise im Stück Frail merke ich dieses grandiose Vorbild.

Among The Weeds aus Portland,Oregon wurde 2005 gegründet und spielt, wie sie selbst schreiben, Retro-synth electronic atmospheric Rock with Female Vocals. Unter den 11 Tracks auf This Is No Fairytale höre ich durchaus Gothic- und Industrialanleihen und obwohl das Album übersetzt Dies Ist Kein Märchen genannt wurde, finde ich die CD durchaus märchenhaft. Außerdem enthält das Album noch fünf Bonus-Remixe namhafter Bands. Fünf Jahre ist es her seit der Erstveröffentlichung des Trios. Damals noch im Eigenvertrieb in den USA wurde es nun einfach Zeit für ein paar neue Songs. This Is No Fairytale ist somit eigentlich das Debüt der Band und ich bin begeistert von soviel oldschool Tones, die ich heute so schmerzlich vermisse. Lucid Dreamer bezaubert durch seine Syntiklänge und der Titel Skinny Bitch ist das Highlight und der Tanzflächensong dieses Longplayers. Gothics der ersten Stunde kommen bei diesem Album und der Band Among The Weeds voll auf ihre Kosten. Das ist definitiv kein Unkraut (Weeds).

i.s.o.