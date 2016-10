Mit Oommh-Katze und Geheimnisvollen Katzen durchs Jahr 2017

Oommh-Katze: Bloß kein Stress!

Terminkalender 2017

Preis: Euro 8,99

Geheimnisvolle Katzen

Terminkalender 2017

Preis: Euro 8,99

Geheimnisvolle Katzen

Lesezeichenkalender 2017

Preis: Euro 3,50

Pattloch Verlag

Es ist Herbst und die neuen Kalender 2017 sind da. Aus dem Hause Pattloch sind besonders die schönen Katzenkalender zu erwähnen. Die Oommh-Katze sorgt schon aufgrund seiner Orangetöne für ein entspanntes Jahr, denn schon die Farbe ist einfach beruhigend. Ein Jahr voller Gelassenheit liegt vor uns. Der handliche Buchkalender bietet auf jeder Kalenderwoche niedliche Zeichnungen der Oommh-Katze von Lisa Manneh. Da die Katze so tiefenentspannt daher kommt, gibt sie uns eine inspirierende Wochenbotschaft zusätzlich mit auf den Weg. Mit diesem übersichtlich gestalteten Wochenkalender, mit viel Platz für Notizen, Termine, Adressen, sowie Feiertags- und Ferienterminen hat man natürlich noch nicht genug Katze im Haus.



Daher empfehle ich ebenfalls den Buchkalender, Geheimnisvolle Katzen 2017, der gleich aufgebaut ist. Durch das Jahr führen hier allerdings kleine schwarze, im 50er Jahre Stil, gezeichnete Katzen und es gibt schöne Katzensprüche. Besonders praktisch sind bei diesen Buchkalendern die Einstecktasche für Einkaufszettel, Briefmarken, Quittungen oder Zettel. Ein praktisches Lesebändchen ist eine Gedächtnisstütze und das feste Gummiband sorgt für sicheren Verschluss des Kalenders. Auf den Notizseiten am Ende des Kalenderbüchleins gibt es Überschriften, wie Das habe ich verliehen, Das könnte ich lieben Menschen schenken oder Das will ich lesen. Und da ich im nächsten Jahr wieder Einiges lesen werde, komme ich gleich auf den nützlichen Lesezeichenkalender 2017 ebenfalls zum Thema Geheimnisvolle Katzen.Hier hat man 12 Lesezeichen mit Deckblatt eigentlich 13, so dass man mindestens jeden Monat ein Buch lesen kann. Auf jedem Lesezeichen ist ein kleiner Monatskalender abgebildet und es tummelt sich die schwarze Katze in verschiedenen Posen und es gibt schöne Katzenweisheiten dazu. Chronologisch geht es so durch das Bücherjahr, wobei das Lesezeichen monatlich bestimmt mehr als ein Buch besuchen wird. Alle Kalender sind eine schöne Geschenkidee, ob zum Geburtstag, Weihnachten oder Jahreswechsel. Der Trend geht zum Zweitkalender und so schenke ich dem Katzenliebhaber gleich passend Lesezeichen- und Buchkalender in einem Design zusammen. Eine tolle Idee.

i.s.o.