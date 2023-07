Amphi Festival 2023 – CALL THE SHIP TO PORT & ORBIT STAGE ZURÜCK AM KENNEDYUFER

Schiff Ahoi, das Schiff, bzw. die Orbit Stage ist zurück am Kennedyufer.

In den vergangen Tagen ist der Rheinpegel doch noch einmal angestiegen und spült der MS RHEINENERGIE pünktlich zum Amphi eine Welle Wasser unter den Kiel, die es dem Schiff kurzfristig doch noch ermöglicht, von Freitag, 28.07, bis Sonntag 30.07. am Kennedyufer in Köln Deutz vor Anker zu gehen – ausgenommen ein vorübergehender Aufenthalt Samstagnacht in der Altstadt für die Party.

CALL THE SHIP TO PORT und die Bands der Orbit Stage önnen so in unmittelbarer Nähe zum Tanzbrunnen genossen werden. Vom Haupteingang des Tanzbrunnens aus ist das Schiff fußläufig nur ca. nur ca. 250 Meter entfernt. Geht einfach geradeaus das Ufer entlang. Die große Rampe an der Uferpromenade (neben Hausnummer 11) kann man gar nicht verfehlen.

Der SHUTTLEBUS und die BÄNDCHENSTATION (SAMSTAG) am Schiff entfallen.

Somit gilt:

CALL THE SHIP TO PORT (AB KENNEDYUFER / KÖLN DEUTZ)

Freitag, 28.07.2023:

19;00 Uhr Einlass

20:00 Uhr Abfahrt (Ab Kennedyufer!)

Parken: www.amphi-festival.de/parken.html

(oder kostenlos P25 / unter Zoobrücke, solange Platz ist)

ORBIT STAGE (KENNEDYUFER / KÖLN DEUTZ):

Samstag, 29.07.2023:

13:00 Uhr Einlass Kennedyufer

22:30 Uhr Überfahrt in die Altstadt (währenddessen Konzert / anschließend Party)

02:00 Uhr Ende – Fußweg zum Tanzbrunnen über Hohenzollernbrücke

-Shuttle & Bändchenstation entfallen-

Sonntag, 30.07.2023:

13:00 Uhr Einlass Kennedyufer

22:00 Ende

-Shuttle entfällt-

In diesem Sinne, Schiff ahoi!

Auf ein tolles Amphi Festival 2023 mit CALL THE SHIP TO PORT und der ORBIT STAGE zurück in der Nachbarschaft