In Extremo Live & Unplugged auf dem Rhein, Köln

IN EXTREMO – „UFERLOS“ – LIVE & UNPLUGGED AUF DEM RHEIN ZU KÖLN

Am 16. und 17. Dezember 2016 wird nun wieder ein Schiff mit der kompletten IN EXTREMO Besatzung ablegen, um in der vorweihnachtlichen Zeit mit entsprechend „besinnlicher“ Akustik-Musik zum Tanzen, Singen und Springen anzuregen. Ankerplatz wird diesmal an beiden Tagen Köln sein.

Der Dampfer wird auch mit allen Gästen für eine lange Runde auf dem Rhein ablegen.

Als Supportgäste sind die Zeremonienmeister von PAMPATUT engagiert worden – uferlose Weihnachts-Ekstase ist also garantiert.

Die Tickets sind pro Show auf 1.200 Karten limitiert.

Wer also jetzt zugreift, hat – neben dem Livealbum natürlich – das wohl heißeste (Vor-)Weihnachtsgeschenk für 2016 in der Tasche.

Zudem haben IN EXTREMO bereits weitere Livepläne für 2017 im Ärmel, da die Band in diesem Jahr Ihr 10-jähriges BURGENTOUR-Jubiläum feiert, mehr Infos dazu und weitere Festivals und Termine 2017 folgen in Kürze.

Formschöne Hard-Tickets für alle Konzerte findet man wie immer unter www.inextremo-tickets.de!