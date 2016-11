Robert Smith und The Cure begeistern 17.000 Fans in der LANXESS arena

Sold-out-Award an The Cure

Bei ihrer größten Europatour seit 2008 touren The Cure mit 30 Konzerten durch 17 Länder. Heute machen die Briten Station in Köln-Deutz. Die Tickets für die Show waren natürlich schnell vergriffen. Für 17.000 verkaufte Tickets erhielt die Band den Sold-out-Award der LANXESS arena.

Arena-Geschäftsführer Stefan Löcher überreichte Robert Smith, dem legendären Frontmann von The Cure, sowie Tourveranstalter Karsten Jahnke kurz vor Beginn der Show den Award für die ausverkaufte LANXESS arena.

„Wir sind sehr stolz, dass The Cure heute in der LANXESS arena zu Gast sind. Natürlich hat die Band Erfahrung mit großen Zuschauermengen, doch ich denke, dass die Atmosphäre in der LANXESS arena die Band beeindrucken wird. 17.000 Menschen unter einem Dach, in einer geschlossenen Arena, die alle zusammen singen – das ist etwas ganz Besonderes“, sagte Löcher bei der Übergabe. „Herzlichen Dank an Karsten Jahnke und den örtlichen Veranstalter concert team nrw, dass sie diesen tollen Konzertabend in Köln veranstalten“.

In den vergangenen sieben Jahren spielte die Band einige hoch gehandelte Shows in London und war Headliner der größten europäischen Musikfestivals wie Roskilde, Werchter, Reading & Leeds, Pinkpop, Hurricane & Southside, Paleo, Vieilles Charrues, BBK, Belfort und vielen weiteren.

Bei der Show im Rahmen der „THE CURE TOUR 2016“ werden Robert Smith (voice/guitar), Simon Gallup (bass), Jason Cooper (drums), Roger O’Donnell (keys) und Reeves Gabrels (guitar) ihre Fans auf Entdeckungsreise durch den Cure-Katalog der letzten 37 Jahre nehmen und sowohl Hits; als auch Raritäten und sogar bisher unveröffentlichtes Material präsentieren – natürlich in einer nagelneuen Bühnenproduktion, die verspricht, eine DER Shows des Jahres 2016 zu werden.