RADIO HEIMAT geht auf große Kinotour

Adolf Winkelmann & Peter Thorwarth präsentieren Frank Goosens Radio Heimat

„Wat´ne geile Gegend!“ wird sich der ein oder andere Mitwirkende von RADIO HEIMAT in den nächsten Tagen noch öfter denken, denn: es geht auf große Kinotour! Im Anschluss an die Deutschlandpremiere in Bochum und dem Abschluss des Kinofestes Lünen, kommen die Hauptdarsteller sowie Regisseur Matthias Kutschmann auf Kinotour in insgesamt 17 deutsche Städte.

Weitere Informationen zum Ablauf vor Ort und welche der Darsteller jeweils anwesend sein werden, gibt es direkt bei den Kinos. Tickets sind online und an den Kinokassen erhältlich.

Do., 17.11. KINOPOLIS

Bonn Moltkestrasse 7-9

53173 Bonn-Bad Godesberg Vorstellungsbeginn:

18:00 Uhr Do., 17.11. CINEPLEX

Siegburg Europaplatz 1

53721 Siegburg Vorstellungsbeginn:

19:45 Uhr Fr., 18.11. UCI KINOWELT Duisburg Neudorfer Straße 36-40

47057 Duisburg Vorstellungsbeginn:

17:30 Uhr Fr., 18.11. EULENSPIEGEL

Essen Steeler Straße 208

45138 Essen Vorstellungsbeginn:

20:00 Uhr Sa., 19.11. COMET CINE CENTER Mönchengladbach Viersener Straße 8

41061 Mönchengladbach Vorstellungsbeginn:

15:15 Uhr Sa., 19.11. UFA PALAST

Düsseldorf Worringer Straße 142

40210 Düsseldorf Vorstellungsbeginn:

18:00 Uhr Sa., 19.11. CINEMAXX

Wuppertal Bundesallee 250

42103 Wuppertal Vorstellungsbeginn:

20:10 Uhr

So., 20.11. SCHAUBURG Gelsenkirchen Horster Straße 6

45897 Gelsenkirchen Vorstellungsbeginn:

15:30 Uhr So., 20.11. FILMWELT

Herne Berliner Platz 7

44623 Herne Vorstellungsbeginn:

18:00 Uhr So., 20.11. CINEWORLD Recklinghausen Kemnastraße 3

45657 Recklinghausen Vorstellungsbeginn:

20:00 Uhr Mo., 21.11. LICHTBURG

Filmpalast Elsässer Straße 26

46045 Oberhausen Vorstellungsbeginn:

17:30 Uhr Mo., 21.11. FILMPASSAGE

Mühlheim Hans-Böckler-Platz 10

45468 Mühlheim a. d. Ruhr Vorstellungsbeginn:

20:00 Uhr Di., 22.11. CINESTAR

Hagen Springe 1

58095 Hagen Vorstellungsbeginn:

18:00 Uhr Di., 22.11. CINESTAR

Dortmund Steinstraße 44

44147 Dortmund Vorstellungsbeginn:

20:30 Uhr Mi., 23.11. LICHTWERK

Bielefeld Ravensberger Park 7

33607 Bielefeld Vorstellungsbeginn:

18:00 Uhr Mi., 23.11. CINEMA ARTHOUSE Osnabrück Erich-Maria-Remarque-Ring 16

49074 Osnabrück Vorstellungsbeginn:

20:30 Uhr Do., 24.11. CINEPLEX

Hamm Chattanoogaplatz 1

59065 Hamm Vorstellungsbeginn:

18:00 Uhr

Der Dortmunder Drehbuchautor, Regisseur und Kabarettist Matthias Kutschmann feiert mit RADIO HEIMAT sein Debüt als Kino-Regisseur und versammelt ein einzigartiges Schauspieler-Ensemble vor der Kamera: Neben den Jungdarstellern David Hugo Schmitz, Jan Bülow, Hauke Petersen, Maximilian Mundt, Milena Tscharntke, Marie Bloching und Rouven Israel sind altbekannte Gesichter und Ruhrgebiets-Kult-Stars wie Stephan Kampwirth, Sandra Borgmann, Ingo Naujoks, Anja Kruse, Jochen Nickel, Uwe Lyko, Peter Lohmeyer, Ralf Richter, Elke Heidenreich, Petra Nadolny, Peter Nottmeier, Heinz Hoenig, Willi Thomczyk, Hans-Werner Olm und Martin Semmelrogge zu sehen.

Regie & Buch: Matthias Kutschmann

Produzenten: Christian Becker, Martin Richter und Markus Zimmer

Co-Produzenten: Peter Thorwarth, Adolf Winkelmann,

Andrea Sixt, Cord Troebst, Thomas Wöbke mit David Hugo Schmitz, Jan Bülow, Hauke Petersen, Maximilian Mundt,

Milena Tscharntke, Marie Bloching, Stephan Kampwirth, Sandra Borgmann,

Ingo Naujoks, Anja Kruse, Jochen Nickel, Rouven Israel, Uwe Lyko,

Peter Lohmeyer, Ralf Richter, Elke Heidenreich, Petra Nadolny, Peter Nottmeier, Heinz Hoenig, Hans-Werner Olm, Martin Semmelrogge, Willi Thomczyk frei nach Elementen aus „Radio Heimat“ & „Mein Ich und sein Leben“

von Frank Goosen

(erschienen im Eichborn Verlag) Kinostart: 17. November 2016 im Concorde Filmverleih

RADIO HEIMAT ist eine Produktion der Westside Filmproduktion in Co-Produktion mit der Tele München Gruppe, Rat Pack Filmproduktion, ATrack Film, BerghausWöbke Filmproduktion, Donar Film und Winkelmann Filmproduktion. Als Produzenten fungieren Christian Becker und Martin Richter (Westside) sowie Markus Zimmer (Tele München). Gedreht wurde im Juli und August 2015 in Bochum, Dortmund, Essen, Recklinghausen, Gelsenkirchen, Köln und Süsel. Der Film wurde gefördert von der Film- und Medienstiftung NRW, der FFA Filmförderungsanstalt und dem DFFF Deutschen Filmförderfonds.