Mein Kopf,Mein Herz, Mein Weg – Anleitung zum Glücklich sein

Ulrich Hoffmann

Mein Kopf. Mein Herz. Mein Weg.

Königsfurt-Urania Verlag

Preis: EUR 14,95

28 Tage lang etwas für sich tun, darum geht es in Mein Kopf, Mein Herz, Mein Weg. In diesem größeren Taschenbuch hat man eine Anleitung für einen besseren Weg. Tag 0 beginnt mit der Planung seines eigenen 28 Tage Programms.

Wobei Achtsamkeit, Meditation, Fantasiereisen im Vordergrund stehen. Nach und nach soll man hier zu mehr Glück finden. Es macht Spaß die einzelnen Übungen durchzuarbeiten. Und es stimmt, durch Tests, Checklisten und immer wieder überprüfen, stellt sich nach und nach das Gefühl vom Glücklich sein ein. Will heißen, man wird gelassener und somit auch freudiger.

Ulrich Hoffmann zeigt, wie man sich realistische Ziele setzt, die auch eine nachhaltige Wirkung haben. Schließlich möchte man nicht im nächsten Monat wieder in seinen alten, unglücklichen Trott verfallen. Das Buch ist ordentlich gegliedert, hält wissenschaftliche Fakten, sowie unterhaltsame Informationen bereit. Der Glücksratgeber tastet sich Tag für Tag durch Inspirationen, Meditationen und Atemübungen an das Glück heran. Die Wiederholung ist wie bei jedem anderen Sport ebenso wichtig, um die erwarteten Erfolge zu erzielen. Einige Anregungen kennt man zwar, doch das Erinnern und darauf zurückgreifen macht schließlich den Meister. Die schönen Naturfotos untermalen ebenfalls die kleinen Veränderungen in Richtung Optimismus und Gelassenheit. Man muss sich nur erst einmal darauf einlassen. Nun heißt es für mich tief durchatmen und schon starte ich meine ersten 28 Tage ins Glück.

