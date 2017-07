Art of Dark Days- das Program steht

Am 21. bis 23. Juli 2017 werden der ART OF DARK und der Club „The Cage“ für Euch eine Mischung aus Shopping, schwarzem Cafè, Live Musik und Party anbieten!

Freitag, 21.7.

10.00 Uhr Öffnung des ART OF DARK – Shops* sowie des Biergartens vor den beiden Locations!

16.00 Einlass im THE CAGE

17.20 LIVE: KILLING SUZY

18.20 LIVE: CRUD

19.10 LIVE: BRIGITTE HANDLEY (Dark Shadows)

20.00 LIVE: LOVE`S LABOUR`s LOST

21.10 LIVE: THE HOUSE OF USHER

22.30 LIVE: DER FLUCH

(im Anschluss Party mit DJ Zöller (Zwischenfall, Hell Nights) und Dirk Neveling (Dark Awakening)

Samstag, 22.7.

10.00 Uhr Öffnung des ART OF DARK – Shops* sowie des Biergartens vor den beiden Locations!

16.00 Einlass im THE CAGE

18.05 LIVE: X-O-PLANET

19.05 LIVE: QEK-JUNIOR

20.05 LIVE: THE LOWER SYNTH DEPARTMENT

21.10 LIVE: THE SAINT PAUL

22.30 LIVE: THE INVINCIBLE SPIRIT

(im Anschluss Party mit DJ Avatar (Digital Soma) / Electro/Trance/Avantgarde)

Sonntag, 23.7.

12.00 Uhr Öffnung des ART OF DARK – Shops* sowie des Biergartens vor den beiden Locations!

17.30 LIVE: BIRGER DEWIL

18.20 LIVE: MIRACLE MAN (Ozzy Osbourne Tribute-Band)

19.40 LIVE: JOCHEN STRAMMER EXPLOSION (CLASH-Cover-Band)

20.50 LIVE: TEMPLE OF MERCY (Sisters of Mercy-Cover-Band)

Myk Jung (Herr der Ohringe – Roman, Band The Fair Sex) kommt noch dazu

ADRESSE:

THE CAGE – Rathenauplatz 6 – 50674 Köln – (neben dem ART OF DARK)*

Es wird tagsüber von 10.00 bis ca 22.00 eine kleine Café-Meile geben vor dem „CAGE“, der angrenzenden Cocktail-Bar „Shepheard“ sowie vor dem „ART OF DARK“. Dort kann man gemütlich sitzen und zu vernünftigen Preisen etwas trinken.

TICKET – PREISE:

A) 3-Tages-Ticket 39,-€ (alle Konzerte, alle Parties)*

B) 1-Tages Ticket 20,- Freitag (Bands und Party)

C) 1-Tages Ticket 20,- Samstag (Bands und Party)

D) 1-Tages Ticket 15,- Sonntag (Bands)

Nur Parties nach den Konzerten jeweils 5,- Eintritt

*Der ART OF DARK Shop ist Freitag und Samstag bis 20 Uhr, Sonntag bis 17 Uhr geöffnet!

Alle weiteren Infos und Online – Tickets findet ihr auch unter www.art-of-dark-days.de