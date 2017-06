Festivalersatz für The Creepshow – Holygram kommen

Mit HOLYGRAM aus Köln wird die Lücke auf dem Amphifestival 2017 wieder geschlossen!

Leider gab es eine kurzfristige Änderung im Line-Up des Amphifestivals. Aufgrund wichtiger Verpflichtungen in ihrer Heimat, können „The Creepshow“ nicht wie geplant am Amphi Festival 2017 teilnehmen. Hier das offizielle Statement der Band:

„Dear friends and Amphi visitors,

due to the postponed release of our new album „Death At My Door“ along with a bunch of great shows we have been invited to in Canada, we were forced to postpone our european and UK dates this summer to a later start, which effects Amphi Festival. Unfortunately we won’t be able to perform this great event this year, but are happy to announce that we will return next summer for Amphi 2018 – with the new songs, the new album and an even better party!“

—

„Liebe Freunde und Amphi Besucher,

aufgrund des verschobenen Veröffentlichungstermins unseres neuen Albums „Death At My Door“ sowie einiger großartiger Shows, zu denen wir in Canada eingeladen wurden, sehen wir uns gezwungen unsere Europa- und UK-Termine in diesem Sommer auf einen späteren Beginn zu verlegen, was auch das Amphi Festival betrifft. Leider können wir dieses Jahr nicht auf diesem tollen Event spielen. Wir freuen uns jedoch bekannt geben zu dürfen, dass wir im kommenden Sommer – zum Amphi 2018 – zurückkehren, mit neuen Songs, neuem Album und einer noch größeren Party!“

Weitere Infos unter: www.facebook.com/TheCreepshowOfficial

Wie in ihrem Statement angekündigt, haben „The Creepshow“ bestätigt, ihren Amphi Festival Auftritt 2018 nachzuholen. Für 2017 werden wir in Kürze einen Ersatz ankündigen!