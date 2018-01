10 Jahre Nacht-Tankstelle im Hamburger St. Pauli Theater

10. Jahre Nacht-Tankstelle von Franz Wittenbrink. Termine von Weihnachten bis Silvester 2017

Wie der Name suggeriert, ist die Tankstelle des Geschehens. Hier treffen sich die Nachtschwärmer. Und es ist ein besonderer Abend, der da allerlei Volk – in diesem Fall die Punkerin, den arbeitslosen Seemann, den Philosophieprofessor, den jungen Rapper, die aus dem Augustinum entlaufene Seniorin samt der sie suchenden polnischen Altenpflegerin, der Betrunkene von der Weihnachtsmannvermittlung, die Prostituierte, die Investment-Bankerin oder gar ein Eisbär – in ihrer Tristesse vereint: Der Heilige Abend. Zeit einzukehren, das Jahr Revue passieren zu lassen. Selten sind die Menschen in ihren Gefühlen so ungeschützt wie in diesen Stunden. Die alten Rituale helfen da über manche Verwirrung hinweg.



Was die Figuren zu sagen haben, singen, flüstern oder schreien sie sich von der Seele – wie immer bei Wittenbrink mit Musik. In der Konfrontation der Lieder vom Volks- oder Kirchen- über das Kunstlied bis zum Rocksong oder Schlager entstehen Dialoge, Situationen und am Ende eine ganze Geschichte. Jedes Lied ist ein kleiner Monolog, der das Innerste nach außen kehrt, immer wieder unterbrochen und aufgefangen von kunstvollen Ensembles, in denen sich die Akteure über die Musik plötzlich näher kommen.

Regie: Franz Wittenbrink

Bühne: Raimund Bauer

Kostüme: Nini von Selzam

Musikalische Leitung: Franz Wittenbrink / Matthias Stötzel

25. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017

Beginn: 25.+26.12. jew. 18 Uhr, 27.-30.12. jew. 19:30 Uhr, Silvester 16 + 20 Uhr,