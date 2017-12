Kirlian Camera ‚Hologram Moon‘ am 26.01.2018

Kirlian Camera: ‚Hologram Moon’ist jetzt bei Dependent vorbestellbar

Ihre Vorabsingle „Sky Collapse“ schlug bereits ein wie eine Bombe und

jetzt kündigen Kirlian Camera endlich den Veröffentlichungstermin für ihr

langerwartetes Studioalbum „Hologram Moon“ an: Am 26.01.2018 erscheint

das Album auf CD, limitiertem 180-Gramm-Doppel-Vinyl (300 schwarze und

200 transparente LPs) und als limitierte Hardcover-Buch-Edition mit

Bonus-CD. Beide limitierten Editionen erscheinen mit einem speziellen

Hologramm-Cover. „Hologram Moon“ schickt sich gleichzeitig an, ihr

Meisterwerk zu werden, und hat neben „Sky Collapse“ gleich eine Menge

absoluter hochkarätiger Hits und Kollaborationen zu bieten. Vorbestellbar

ist das ganze hier.