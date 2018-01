Monsieur Claude und seine Töchter im St. Pauli Theater

Monsieur Claude und seine Töchter im Hamburger St. Pauli Theater

Komödie nach dem gleichnamigen Film

von Philippe de Chauveron und Guy Laurent

Theaterfassung von Stefan Zimmermann

Mit: Patrick Abozen, Holger Dexne, Hannah Rebekka Ehlers, Victoria Fleer, Patrick Heyn, Knut Koch, Marina Lubrich, Richard McCowen, Andrés Mendez, Love Newkirk, Michael Prelle, Angela Schmid, Anneke Schwabe, Martin Wolf

Regie: Ulrich Waller

Bühne: Nina von Essen

Kostüme: Ilse Welter

Inhalt:

Monsieur Claude und seine Frau Marie sind ein zufriedenes Ehepaar in der französischen Provinz und haben vier ziemlich schöne Töchter. Am glücklichsten sind sie, wenn die Familientraditionen genau so bleiben wie sie sind. Erst als sich drei ihrer Töchter mit einem Muslim, einem Juden und einem Chinesen verheiraten, geraten sie unter Anpassungsdruck. In die französische Lebensart weht der rauhe Wind der Globalisierung und jedes gemütliche Familienfest gerät zum interkulturellen Minenfeld.

Musik in den Elternohren ist da die Ankündigung der jüngsten Tochter, einen – Hallelujah! – französischen Katholiken zu heiraten. Doch als sie ihrem vierten Schwiegersohn, dem schwarzen Charles, gegenüberstehen, reißt Claude und Marie der Geduldsfaden. Geschwächt durch Beschneidungsrituale, Hühnchen halal und koscheres Dim Sum ist ihr Toleranzvorrat restlos aufgebraucht. Doch auch Charles‘ Familie knirscht über diese Partie mächtig mit den Zähnen. Weniger um bei den Hochzeitsvorbereitungen zu helfen als sie zu sabotieren lassen sich die Eltern auf ein Kennenlernen ein. Was folgt ist ein Gemetzel der nationalen Ressentiments und kulturellen Vorurteile. Bis das familiäre Federnrupfen dem Brautpaar die Lust an der Hochzeit zu verderben droht…

23. Januar 2018 bis 27. Januar 2018

29. Januar 2018 bis 04. Februar 2018

06. Februar 2018 bis 10. Februar 2018

Beginn: jew. 19:30 Uhr, sonntags 18 Uhr