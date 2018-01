Chicago erzielt Rekordergebnis im Tourismus

Die Tourismusindustrie sichert mehr als 146.000 Jobs in Chicago – eine Steigerung von 17 Prozent seit 2010.

Bürgermeister Rahm Emanuel und Choose Chicago geben bekannt, dass die Besucherzahl in Chicago im Jahr 2017 55,2 Millionen Menschen

erreicht hat – ein neuer Rekord und 2,5 Prozent Steigerung gegenüber dem Vorjahr.

Durch den starken Anstieg von 1,4 Millionen zusätzlichen Besuchern, wird das

ehrgeizige Ziel des Bürgermeisters von 55 Millionen Besuchern jährlich zwei Jahre

früher als geplant erreicht. Chicagos Tourismusindustrie unterstützte 2017

geschätzte 146.500 Arbeitsplätze, ein Anstieg von 17 Prozent seit dem Amtsantritt

von Bürgermeister Emanuel.

„Tourismus in Chicago bedeutet die Sicherung von Arbeitsplätze in ganz Chicago“,

äußert sich Bürgermeister Emanuel. „Indem wir neue Tourismusrekorde aufstellen und

jedes Jahr Millionen Besucher in die Stadt bringen, schaffen wir wirtschaftliche

Möglichkeiten, die jedes Viertel von Chicago erreichen.“

Vor 2011 gab es circa 124.400 Arbeitsplätze in Zusammenhang mit Tourismus. Die

hochgerechnet 55,2 Millionen Besucher in Chicago im Jahr 2017 haben schätzungsweise

weitere 22.000 Arbeitsplätze geschaffen. Im Jahr 2010 verzeichnete Chicago etwa

39,25 Millionen Besucher. Der Besucherzuwachs von 2017 beträgt damit etwa 40

Prozent.

Der Anstieg der Besucherzahlen in der Stadt in 2017 zeigte sich auch deutlich für

die Hotelbranche, die ein jährliches Gesamtwachstum von 6,3 Prozent meldete.

Besonders stark war dieser Anstieg in den Sommermonaten im Freizeitsegment. Die

Hotels verbuchten in den vier Monaten von Juni bis September ein Plus von 7,4

Prozent – mehr als doppelt so viel wie im Sommer davor. Insgesamt stieg die

Nachfrage nach Hotels in Chicago im Jahr 2017 um 3,3 Prozent.

Die Kongress- und Tagungsbranche, die am McCormick Place zusammenkommt, ist ein

weiteres wichtiges Schlüsselsegment für die steigende Anzahl an Übernachtungsgästen

in Chicago. Von den 40 größten Kongressen, die 2017 abgehalten wurden, erreichten 21

Veranstaltungen eine höhere Teilnehmerzahl als im vergangenen Jahr. 10

Veranstaltungen verzeichneten sogar einen Teilnehmerrekord.

„Dies ist das Ergebnis der herausragenden Zusammenarbeit aller Partner der Chicagoer

Tourismusbranche. Unser Ziel wird es nun sein, diese Dynamik zu nutzen und weiter

auszubauen“, sagte Choose Chicago Vorstandsmitglied Desiree Rogers.

Um die Entwicklung weiter zu fördern, hat sich die Global Business Travel

Association, die weltweit größte Geschäftsreiseveranstaltung, verpflichtet, ihre

jährliche Tagung im Juli 2019 in Chicago auszurichten. Mehr als 7.000

Geschäftsreiseprofis aus der ganzen Welt werden sich am McCormick Square in Chicago

treffen, um innovative Trainings, exklusive Networking-Möglichkeiten und Neuigkeiten

aus der Branche zu erhalten.

„Die Kombination aus Rekordwachstum bei den Urlaubsgästen und den Rekordergebnissen

der großen Kongresse ist ein hervorragender Indikator für den Gesamterfolg von

Chicago als florierendes Reiseziel“, äußert sich David Whitaker, Präsident und CEO

von Choose Chicago. „Die Auswirkungen der Tourismus- und Meetingbranche führen zu

einem Anstieg der Arbeitsplätze und der Steuereinnahmen aus den Besucherausgaben

sowie dazu, dass Chicago nicht nur als Ort zum Leben, Arbeiten und Genießen bekannt

ist, sondern auch als ein spannendes Reiseziel und attraktiver Investitionspartner

gesehen wird.“

Die positive Dynamik trägt auch zum Wachstum der Hotellerie in Chicago bei. 2017

wurden bereits fünf neue Hotels eröffnet. Weitere acht Hoteleröffnungen sind für das

Jahr 2018 in Planung.

Die genaue Anzahl deutscher Besucher in Chicago in 2017 wird im Sommer 2018

bekanntgegeben.