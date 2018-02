FAUN Best-of Album „XV – Best of“

FAUN „XV – Best of“ – neues Album erscheint am 16.02.2018

Wann immer in der Musikszene mythisch-mittelalterliche Sounds, Zauber und wilde Feuertänzer auftauchen, dann ist die Mittelalter-Folk-Band FAUN nicht weit. Die sechs Musiker, alle spezialisiert auf mittelalterliche Instrumente und Musik, wollen den Hörern die zauberhafte, musikalische Welt des Mittelalters näherbringen.

Nach genau zwölf CD- und drei DVD-Veröffentlichungen mit über 120 Liedern und über 1000 Konzerten in Deutschland und der Welt melden sich FAUN nun mit ihrem Best of Album „XV – Best Of“ (VÖ:16.02.2018) zurück.

Das Album enthält neben epochalen Aufnahmen der Bandhistorie wie „Von den Elben“, „Federkleid“, „Walpurgisnacht“, „Buntes Volk (mit Micha Rhein von In Extremo) oder dem Popsong mit Santiano „Tanz mit mir“ mit „Rosmarin XV“ und „Wind&Geige XV“ auch zwei virtuose Neuaufnahmen von Hits aus der Frühphase von FAUN. Mit „Hymne der Nacht“ ist außerdem eine grandiose unveröffentlichte Live-Aufnahmen auf dem Album enthalten.

Mit dem romantischen „An die Geliebte“ und dem mythischen „Feuer“ finden sich zudem zwei herausragende neue Songs auf dem Album.

Neben der üblichen CD-Version gibt es für die Fans übrigens auch noch eine – aus zwei Tonträgern bestehende – Deluxe Version, im Digipack, mit über 120 Minuten Spielzeit und drei weiteren unveröffentlichten Live-Aufnahmen. Die Deluxe schlägt noch einen größeren Bogen um die Bandgeschichte. Herausragend ist hier die Live-Version von „Odin“ mit Einar Selvik von der Band Wardruna, die den Score für die TV-Serie „Vikings“ komponiert und eingespielt haben.

Von den Anfängen fernab der Öffentlichkeit bis hin zu großen Charterfolgen, blicken die Vollblutmusiker auf ihrem ersten Best Of – Album auf ihre über 15-jährige Band-Historie zurück. Mit der Single „Feuer“ weisen FAUN zudem den Weg in die Zukunft des Paganfolk und geben zu verstehen, dass der mystisch eingerahmte Erfolgsweg dieser außergewöhnlichen Mittelalter-Band noch lange nicht zu Ende ist.