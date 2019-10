Immisitzung 2020 startet Ticketverkauf

Ab dem 10.10.2019 gibt es wieder Karten für Kölns internationalste Karnevalssitzung. Am Sonntag, 6.10. lädt das Ensemble zum Fan-Kartenvorverkauf ins Bürgerhaus Stollwerck

Die Kölner Immisitzung startet den Ticketverkauf für die Session 2020. Ab Donnerstag, 10.10.2019 können Karnevals-Fans aus aller Welt Karten beim Dienstleister KölnTicket kaufen. Dieses Jahr gibt es 24 Vorstellungen, die Premiere findet am 9. Januar statt.

Vier Tage vor dem offiziellen Verkaufsstart lädt das Immisitzungs-Ensemble zum Fan-Vorverkauf im Bürgerhaus Stollwerck: Sonntag, 6. Oktober zwischen 11:11 Uhr und 13:13 Uhr können sich Fans die besten Tickets der Saison sichern, so lange das Kontingent reicht, und das Team der Immisitzung kennenlernen. Der Ticketkauf ist am 6. Oktober nur per Bargeld möglich.

Kölns internationalste Karnevalssitzung steht für Kabarett mit rasanter Bühnenkomik, internationaler Musik und ausgelassener Feierlaune. Einzigartig ist das multikulturelle Ensemble mit Künstlern aus aller Welt. Im vergangenen Jahr lockte die Veranstaltung mehr als 7000 Zuschauer in die Kölner Südstadt. Das Motto: Jede Jeck is von woanders.

Die Termine 2020:

09.01.20 Donnerstag 19.30 Uhr Premiere

10.01.20 Freitag 19.30 Uhr

11.01.20 Samstag 19.30 Uhr

17.01.20 Freitag 19.30 Uhr

18.01.20 Samstag 19.30 Uhr

19.01.20 Sonntag 18.30 Uhr

24.01.20 Freitag 19.30 Uhr

25.01.20 Samstag 19.30 Uhr

26.01.20 Sonntag 18.30 Uhr

31.01.20 Freitag 19.30 Uhr

01.02.20 Samstag 19.30 Uhr

02.02.20 Sonntag 18.30 Uhr

07.02.20 Freitag 19.30 Uhr

08.02.20 Samstag 19.30 Uhr

09.02.20 Sonntag 18.30 Uhr

14.02.20 Freitag 19.30 Uhr15.02.20 Samstag 19.30 Uhr

16.02.20 Sonntag 11:11 Uhr Frühsitzung

18.02.20 Dienstag 19.30 Uhr

19.02.20 Mittwoch 19.30 Uhr

21.02.20 Freitag 19.30 Uhr

22.02.20 Samstag 19.30 Uhr

23.02.20 Sonntag 18.30 Uhr

25.02.20 Dienstag 18.30 Uhr

http://www.immisitzung.de/