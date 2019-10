Shaun das Schaf – UFO Alarm

Seltsame Lichter über dem verschlafenen Städtchen Mossingham

kündigen die Ankunft eines geheimnisvollen Besuchers aus einer

fernen Galaxie an… Aber auf der nahe gelegenen Mossy Bottom Farm hat

Shaun ganz andere Dinge im Kopf, denn ständig werden seine

verrückten Streiche von einem entnervten Bitzer vereitelt.

Doch als plötzlich das ebenso lustige wie bezaubernde

Außerirdischen-Mädchen LU-LA mit erstaunlichen Kräften

in der Nähe der Farm bruchlandet, erkennt Shaun sofort die

einmalige Chance: mit Hilfe der Außerirdischen kann er jede

Menge neue Späße und Abenteuer anstellen! Gleichzeitig ist

es aber auch der Beginn einer Mission: LU-LA wieder sicher nach Hause

zu bringen!

Mit SHAUN DAS SCHAF – DER FILM: UFO-ALARM nimmt ein

herzerwärmendes Sci-Fi-Comedy-Abenteuer seinen Lauf, dass uns von

Mossy Bottom über eine Autowaschanlage bis in den Weltraum

führt! Aardman und STUDIOCANAL setzen damit ihre fruchtbare

Zusammenarbeit fort, die mit dem erfolgreichen „Shaun das Schaf

– Der Film“ unter der Regie von Mark Burton und Richard Starzak

begann, der weltweit über 106 Millionen US-Dollar einspielte und

allein im deutschsprachigen Raum über 2 Millionen Besucher

verzeichnete. Das Drehbuch zu Shauns neustem Kinoabenteuer schrieben

Mark Burton und Jon Brown, Regie führten Richard Phelan und Will

Becher mit Paul Kewley als Produzent und Mark Burton, Richard Starzak,

Peter Lord, Nick Park und David Sproxton als ausführende

Produzenten. STUDIOCANAL ist Koproduzent und wird den Film neben

Deutschland auch in Großbritannien und Frankreich sowie

Australien/Neuseeland selbst in die Kinos bringen.

SHAUN DAS SCHAF – DER FILM: UFO-ALARM – Regie: RICHARD PHELAN und WILL

BECHER, Drehbuch: MARK BURTON und JON BROWN

KINOSTART: 26. SEPTEMBER 2019 IM VERLEIH VON STUDIOCANAL