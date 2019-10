Ai Weiwei Austellungseröffung am 27.09.2019

Anlässlich des Charlottenwalks, Berlin eröffnet am Freitag, 27. September von 18 bis 21 Uhr im TASCHEN Store Berlin die Ausstellung Ai Weiwei. The Papercut Portfolio.

Hierzu sind alle Leser herzlich eingeladen.

Buchpräsentation:

Ai Weiwei – The Papercut Portfolio am 27.September 2019, 18 -21 Uhr

TASCHEN Store Berlin | Schlüterstraße 39, 10629 Berlin

Zum Buch:

Ai Weiwei reflektiert in seinem limitierten Portfolio über sein bisheriges Leben und Werk durch die traditionelle chinesische Kunst des Scherenschnitts. Jedes der acht großformatigen Blätter ist aus hochwertigem, rot eingefärbtem Fine-Art-Papier gefertigt und behandelt entscheidende Stationen aus Ai Weiweis Biografie. Von seiner

Zeit in New York in den 80er Jahren über seine Auseinandersetzung mit chinesischem Kunsthandwerk in Peking in den 90ern bis hin zum politischen Aktivismus in den jüngsten Arbeiten – The Papercut Portfolio präsentiert Ai Weiweis ganz persönlichen Rückblick in einem außergewöhnlichen Format.

Collector’s Edition, 250 Exemplare. € 14.500

Das Portfolio enthält acht jeweils von Ai Weiwei signierte Scherenschnitte mit beigelegten Erläuterungen zu den Motiven.

Ai Weiwei Portfolio mit acht Scherenschnitten, jeweils von Ai Weiwei signiert, 60 x 60 cm, in einer Schlagkassette mit rotem Leineneinband

ISBN 978-3-8365-7049-7