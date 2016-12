Barbara Ireland

New York Times 36 Hours. London & mehr

Taschen Verlag

Preis. Euro: 9,99

Hier kommt ein weiterer Band aus der New York Times Reihe 36 Hours.

Diesmal geht es um London und mehr. New York Times 36 Hours. London & mehr hat zwar nur 80 Seiten und gehört damit zu den schmaleren New York Times Ausgaben dieser schönen Reisebände. Doch das Buch hat mehr als nur London zu bieten und ist weit gefächert, so dass sich der Englandbesuch dann auch lohnt. Es gibt wieder gut durchgeplante Wochenenden, also die berühmten 36 Stunden, sowie kleine Stadtplanauszüge zum Thema das literarische London, East London oder auch London mit Kindern. Mit Kindern lohnt sich auch besonders die Vorweihnachtszeit, denn die vielen Lichter und dekorierten Schaufenster sind in London superschön. Da London schon von der Übernachtung her nicht ganz günstig ist, ziehen wir mit diesem Buch gleich weiter in andere Städte und machen die Wochenendvorschläge auch an anderen Tagen, soweit es sich nicht um reine Wochenendevents handelt. Es geht nach Liverpool, Cambridge oder Oxford. Die Universitätsstädte sind schön anzusehen. Wer richtigen Englandurlaub macht kann dann noch Südwales, das schottische Glasgow oder die Highlands mit der Isle of Skye abgrasen. Es lohnt sich also. New York Times 36 Hours. London & mehr ist ein schöner Rundumschlag das Wesentliche in Großbritannien zu erfassen. Wer nicht alles schafft, kommt garantiert noch einmal wieder.

i.s.o.