ADFC-Radtourenportal – über 3.800 geführte Touren

Über 3.800 geführte Touren im ADFC-Radtourenportal

Zum Start in den Frühling präsentiert sich das ADFC-Radtourenportal auf einer neuen Domain. Unter www.fahrradtouren-nrw.de werden 3.804 geführte Fahrradtouren des ADFC NRW angeboten. Wer gerne in Gemeinschaft radelt, der ist hier goldrichtig. Interessierte Radfahrer können in der Datenbank gratis nach geführten Tages- und Mehrtagestouren suchen und sich die Ergebnisse nach Datum, Länge und Höhenmeter sortieren lassen. „Mit seiner Tourendatenbank ist der ADFC NRW der größte Radtourenanbieter in Deutschland“, erklärt Thomas Semmelmann, Landesvorsitzender des ADFC-NRW. Fasst man alle Tourenkilometer zusammen, kommt man auf eine Gesamtlänge von gut 180.000 Kilometer.

Die Touren werden von rund 100 Ortsgruppen und Kreisverbänden zusammengetragen und von über 760 ehrenamtlichen Tourenleitern geführt. Wer mitradeln will, kann aus 422 Orten seinen Startpunkt wählen. Die Touren haben verschiedene Schwerpunkte und Schwierigkeitsgrade. Es gibt gesellige Feierabendtouren, gemütliche Frühlingsfahrten, Touren mit Kulturprogramm, Thementouren wie zum Beispiel die historische Tour zum 200. Geburtstag des Fahrrads in Bonn am 11. Juni 2017 oder die Jubiläumsfeierabendtour in Krefeld am 12. Juni 2017, Pedelec-Erlebnisfahrten, sportliche Rennrad- und Mountainbike-Touren – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Pro Tag stehen bis zu 50 verschiedene Touren zur Auswahl. Der Tag mit den meisten Touren ist Sonntag, der 7. Mai 2017: An diesem Tag finden 55 Touren statt, darunter auch die NRW-Fahrrad-Sternfahrt. Eine Woche vor der Landtagswahl machen sich Menschen von rund 40 Orten in NRW unter dem Motto „Fahrrad wählen!“ auf dem Weg in die Landeshauptstadt, um für mehr Fahrradfreundlichkeit zu demonstrieren. Weitere Sternfahrten finden nach Köln (18. Juni 2017), Essen (2. Juli 2017 zur „Grünen Hauptstadt“) und Mönchengladbach (17. September 2017) statt. Informationen dazu gibt es unter www.adfc-nrw.de/touren-und-tourismus/sternfahrten-2017.html.

Die Teilnahme an den geführten Radtouren ist für ADFC-Mitglieder in der Regel kostenlos, Nicht-Mitglieder zahlen wenige Euro. Besondere Bedingungen gelten für die Mehrtagestouren, von denen der ADFC NRW in diesem Jahr 70 Touren im In- und Ausland anbietet.