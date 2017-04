Steve Schapiro signiert in Berlin – Verlosung

Steve Schapiro kommt nach Berlin und signiert am Samstag, den 8. April, von 15 bis

16.30 Uhr weltweit erstmalig im Taschen-Store auf der Schlüterstraße 39, 10629

Berlin sein neues Buch The Fire Next Time mit dem legendären Text des großen James

Baldwin, das zum Filmstart von I Am Not Your Negro erscheint.

Schauen Sie doch einmal vorbei.

Verlosung:

Ist Berlin doch gar so weit, für den verlosen wir ein Exemplar Barbra Streisand von Steve Schapiro.

Dazu diese Preisfrage: In welchem Jahr wurde Barbra Steisand geboren?

Schickt uns die Antwort auf einer Osterkarte an:

The Black Gift Magazin

Venloer Str. 201

50823 Köln

Einsendeschluß: 20.04.2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.