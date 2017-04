New Waves Day – Bands lassen die 80er hochleben

Ein Tagesfestival mit Gothic & Wave der 80er Jahre

Der New Waves Day feiert seine Premiere in Oberhausen. Am 13. Mai dieses Jahres ist die atmosphärische Turbinenhalle Gastgeber für ein Tagesfestival, das den originalen frühen 80er Wave & Gothic Sound auf die Bühne bringt. Abseits von schwarzem Schlager und Düster-Techno geben sich hier Acts die Klinke in die Hand, die eins gemeinsam haben: Sie entstammen der Gründungsdekade der schwarzen Szene oder sind von ihr beeinflusst. Szenegrößen wie The Mission – um den charismatischen Sänger und Gitarrist Wayne Hussey – oder Chameleons Vox, den Nachfolger der legendären Post-Punks The Chameleons – sind würdige Headliner und erhalten mit Gothic-Helden wie Cassandra Complex, den 70er Skandalrocker Bollock Brothers und den deutschen Chartstürmern der 80er – Boytronic – prominente Unterstützung. Mit den Stuttgarter Goth-Punks Fliehende Stürme und den deutsch-amerikanischen Deathrockern Frank The Baptist wird ein Festivaltag der Extraklasse abgerundet, der einmal auf andere Künstler setzt, die nicht so häufig auf Festivals gastieren.



Das zeigt sich auch im After-Show-Programm, wo eben nicht beliebige große Namen der angesagten Elektro-Goth-Szene als Plattenaufleger fungieren, sondern Kult-DJs reaktiviert wurden, die als Aushängeschildern der frühen Gothic- und Deathrock-Szene gelten. Ralf und Thomas Thyssen, bekannt durch die legendären Bochumer „Pagan Love Songs“ Partys, sowie Kanne und Steven – bekannt durch die beliebten „Undercover of Darkness“ Veranstaltungen in Münster, bitten im Anschluss an das Bühnenprogramm zum Tanz. Das verspricht ein nostalgisches Tagesfestival zu werden.

Datum: 13.05.2017

Einlass: 15 Uhr

Beginn: 16 Uhr

Veranstaltungsstätte: Turbinenhalle

Adresse: Im Lipperfeld 23, 46047 Oberhausen

https://www.new-waves-day.com/