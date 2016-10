Backen im Glas ist immer eine kreative Idee

Dr. Oetker

Backen im Glas

ZS Verlag

Preis: Euro 12,99

Im Glas habe ich noch nie gebacken. Woran liegt das eigentlich? Ich glaube, weil die Portionen für mich als Kuchenliebhaber einfach zu klein sind. Aber egal, ob Schokoladen- oder Fruchtkuchen, ich kann ja zwei von den Leckerbissen aus dem Glas essen. Backen im Glas, macht man jedoch vorwiegend eher für Gäste, denn die Köstlichkeiten sehen einfach schön aus. Das kommt genauso gut an, wie die Minikuchen als Geschenk zu überreichen. Eine schöne Auswahl an Kuchen im Glas hält das Buch Backen im Glas bereit. Rezepte, wie Aprikosen-Reis-Kuchen, Zitronen-Joghurt-Küchlein oder Mandarinenkuchen sind nur einige Minikuchen mit der Dr. Oetker Geling- Garantie.Traditionelles, wie Marmorkuchen und Schoko-Nuss-Küchlein findet man hier genauso wie besondere Kreationen. Zum Beispiel sind der kleine Sägespänekuchen,der Pfirsichkuchen mit Pumpernickel oder die Versteckten Birnen nicht allzu bekannt . Den Maracuja –Cheesecake soll man dann gleich aus dem Glas löffeln, denn den bekommt man nicht aus dem Glas. Die Küchlein kann man sogar auf Vorrat backen, denn manche Kuchen halten sich bis zu vier Wochen. Dekorieren ist auch kein Problem und in einem hübschen Glas machen die Naschereien ordentlich etwas her. Das Buch selbst ist schön gestaltet mit einem Rezept pro Doppelseite und als Hardcover auch küchentauglich. Ein großformatiges Foto auf jeder rechten Seite und das Rezept, mit Arbeitszeit, Zutaten und Kalorien pro Glas sorgen hier für Übersicht. Zusätzlich gibt es allgemeine Backhinweise und Informationen über das Haltbarmachen und die richtige Gläserauswahl. Die Minikreationen gibt es gebacken oder als kalter Schichtdessertkuchen zum Löffeln. Im Glas lassen sich natürlich auch im Handumdrehen salzige Küchlein oder gar Brot backen. Da möchte man am liebsten gleich loslegen.

ak