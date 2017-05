Anne Geddes Babyglück zum Muttertag

Das ist so süß, dass bald die Milch einschießt und man sagt, ich will auch so einen schönen Ableger haben. Ableger passt hier gut, denn Anne Geddes versteht es in ihren Fotos Kinder besonders abzulichten, beispielsweise als Pflanzen im Blumentopf.

Jeder kennt die berühmten Bilder von Bienchen und Blümchen. Es gibt sie als Puzzle, Kalender, Bilder und vieles mehr und sie sind immer eine schöne Geschenkidee für Eltern. Der Muttertag rückt näher und da hat der Taschen Verlag Anne Geddes Bilderbuch gleich in Großformat herausgebracht. Der Preis zu diesem großformartigen Wälzer liegt mit Euro 49,- im Rahmen. Diese Anne Geddes Retrospektive zeigt auch bisher unveröffentlichte Fotos, die teils bis in die späten 1980er-Jahre zurückgehen.

Ein neues Baby zum Muttertag, na wenigstens auf dem Papier im Bildband, da kann der Gatte auch nichts dagegen haben. Auf 238 Seiten taucht man ein in diese Small World und trifft Baby als Kaninchen, Baby als Sonnenblume, als Schmetterling und als Seepferdchen. Verletzliche Kleinkinder und Neugeborene werden von Anne Geddes liebevoll inszeniert und auch werdende Mütter werden ungewöhnlich bezaubernd portraitiert. es