Amphi Festival 2017 – Orbit Stage verlegt

WICHTIGE INFO ZUR ORBIT STAGE (MS RHEINENERGIE)

Aufgrund des derzeitigen Niedrigwassers wird der Standort des Orbit Stage (MS Rheinenergie) verlegt. Der momentane Rheinpegel in Köln lässt ein Anlegen der MS Rheinenergie am Kennedyufer nicht zu.

Die Konzerte im Schiff finden wie geplant statt. Am 22. & 23.07. wird die MS Rheinenergie jedoch an der KD „Landungsbrücke 1“ (Kölner Altstadtufer) liegen müssen.

Den genauen Standort siehe Skizze.

Zudem wird ein Bus-Shuttle zum Schiff und vom Schiff zurück eingerichtet .

WIE IHR DIE ORBIT STAGE (MS RHEINENERGIE) ERREICHT:

BUS-SHUTTLE:

Abfahrt – Haltestelle Rheinparkweg / Haupteingang Tanzbrunnen):

Samstag & Sonntag: 12:30 Uhr – 22:50 Uhr – alle 10 Minuten

Zusätzlich Samstag: 23:05 Uhr – 02:35 Uhr – alle 30 Minuten

Abfahrt – Haltestelle Markmannsgasse / Schiff):

Samstag & Sonntag: 12:45 Uhr – 23:05 Uhr – alle 10 Minuten

Zusätzlich Samstag: 23:20 Uhr – 02:50 Uhr – alle 30 Minuten

Die Fahrzeit beträgt ca. 10 Minuten zzgl. Ein- & Ausstieg.

ZU FUß:Die MS Rheinenergie ist fußläufig über die Hohenzollernbrücke erreichbar (etwa 20 Minuten). Folgt vom Tanzbrunnen aus dem Kennedyufer über die Hohenzollernbrücke. Folgt am Ende der Brücke dem Altstadtufer in Richtung Deutzer Bücke. Dort liegt das Schiff.