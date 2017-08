Erdling – Headlinertour im Herbst

ERDLING auf erster Headliner-Tour – MANNTRA als Special Guest bestätigt

Für die Ende November stattfindende Tour der NDH-Hopefuls von ERDLING steht nun der Special Guest fest: es wird sich dabei um die Kroaten von MANNTRA handeln.

Die Folk Metaller vom Balkan werden am 11. August ihr erstes Album „Meridian“ auf deutschem Boden via Bleeding Nose Records/Soulfood Music veröffentlichen. Bereits vorab erschien die erste Singleauskoppelung mit Video, bei der es sich um ein Duett mit In Extremo-Sänger Micha handelt.

Kaum eine Band aus dem NDH-Sektor hat einen vergleichbaren Start wie ERDLING hingelegt: Debütalbum auf Platz 64, das zweite Album schoss direkt hinterher auf Platz 56 der offiziellen Charts. Zu den ersten Festivalauftritten der Band zählte das M’era Luna 2016, bei dem bereits zu früher Stunde 12.000 Menschen gebannt dem Auftritt der Senkrechtstarter entgegenfieberten. ERDLING haben sich einen Namen erspielt – sei es als Stammsupport der NDH-Pioniere „Megaherz“ oder auf Tour mit „Hämatom“. Wer NDH mag, kommt im Jahr 2017 kaum an ERDLING vorbei.

2015 gegründet, erhält die Band um Multiinstrumentalist und Songwriter Neill Devin in Rekordzeit einen Plattenvertrag beim Label-Flaggschiff Out Of Line Music – wenig später erscheint die erste Single „Blitz und Donner“, die mittlerweile auf YouTube mit über 250.000 Aufrufen zum Hit avanciert ist, dicht gefolgt vom Debütalbum „Aus Den Tiefen“, das auf Anhieb chartet. Vom schnellen Erfolg motiviert spielen sich ERDLING im Jahr 2016 durch ganz Deutschland, während sie bereits am zweiten Geniestreich „Supernova“ arbeiten. 2017 erschienen, startet „Supernova“, von der Fachpresse als „Meisterwerk“ gefeiert, ebenfalls in den Charts durch.

Mit ihrer ersten Headlinertour, die unter dem Motto „Supernova Tour 2017“ im November startet, gehen ERDLING den nächsten konsequenten Schritt auf der Karriereleiter.

Begleitet werden sie von MANNTRA, die eindrucksvoll beweisen, dass auch in puncto Rockmusik der Balkan lodert. Folk Metal zum Mitklatschen und Fäusterecken ist es, was diese Band in Perfektion beherrscht. Drängende Riffs über traditionellen Melodien, emotionale Texte über aufpeitschenden Rhythmen. Und das alles in kroatischer Sprache. Die jugoslawische Kombo setzt auf den Charme von Dudelsack, Zieharmonika und Mandoline. Dies auch in den elf Songs ihres dritten Albums „Meridian“.

Schon im Vorfeld dazu kam es zum Ritterschlag. In Extremo-Sänger Micha übernahm den Duett-Part für die erste Single und bekundete damit seine Sympathie und Anerkennung für die aufstrebende Band. Eine Freundschaft, die bereits 2015 ihre Wurzeln schlug. Damals war das Quintett beim In Extremo-Jubiläumsfestival auf der Loreley mit von der Partie. Wenig später als Support auf der Quid Pro Quo-Tour. Zwei Alben hatte das kroatische Five-Pack zu dem Zeitpunkt bereits am Markt. Dass die kroatischen Texte jenseits der Heimat kaum jemand versteht, tut dabei keinen Abbruch – eher im Gegenteil. Ihre youtube-Videos haben weit mehr als 100.000 Clicks. Mit „Meridian“ erscheint nun erstmals auch ein Tonträger offiziell in Deutschland.

Termine:

23.11.2017 – München – Rumours

24.11.2017 – Erfurt – From Hell

25.11.2017 – Gießen – Jokus

28.11.2017 – Ludwigsburg – Rockfabrik

29.11.2017 – Hannover – Lux

30.11.2017 – Köln – MTC

02.12.2017 – Hamburg – Headcrash