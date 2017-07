ADFC NRW – Fahrradurlaub vor der Haustür

Es muss nicht immer eine Reise in die Ferne sein. Für die

Daheimgebliebenen bieten der ADFC NRW und seine rund 850 ehrenamtlichen Tourenleiter Radtouren in ganz Nordrhein-Westfalen an. Das Fahrrad bietet die Möglichkeit, das Land NRW aus einer anderen Perspektive zu erleben und schöne Ecken vor der eigenen

Haustür zu entdecken. Bei den Touren kommen sowohl sportlich ambitionierte Radfahrer

als auch gemütliche Radler, Einzelfahrer und Familien auf ihre Kosten. Der ADFC NRW

bietet verschiedene Themen-Touren mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden an, so

dass jeder mitradeln kann.

Für Familien eignet sich das 1. Münstersche Cargobike-Picknick für große und kleine

Leezenfreunde am Sonntag, 6. August 2017. Familien mit Anhängern, Lastenrädern oder

mit den Kleinen auf dem Kindersitz radeln gemütlich durch die Münstersche Landschaft

zu einem schönen Platz zum Picknicken und Spielen. Jeder bringt etwas zu essen und

zu trinken mit, was gemeinsam verspeist wird.

Sportlicher geht es zu bei der 60 Kilometer langen Tour durch das Rothaargebirge am

Samstag, 19. August 2017. Vom Startpunkt aus geht es gleich mit der ersten

Bergwertung los und zwar hoch zur „Hochheide Kahler Asten“. Weiter geht es über den

Ruhrtalradweg und die Ruhrquelle zum Ettelsberg.

Wer sich für Luft- und Raumfahrt interessiert und gleichzeitig gerne auf Erden

radelt, ist bei der Fahrradtour zum Luft und Raumfahrtzentrum in Köln am Dienstag,

1. August 2017 richtig. Dort ist eine kostenlose Besichtigung des

Astronautenzentrums möglich. Die Teilnehmerzahl für diese Radtour ist begrenzt, eine

Anmeldung daher erforderlich.

Bereits an diesem Sonntag, den 30. Juli 2017 gibt es eine Radtour der Industriekultur

vom Bottroper Bahnhof aus über schöne Nebenstrecken in Richtung Gelsenkirchen,

vorbei am Bergersee und Ewaldsee bis zum stillgelegten Steinkohlenbergwerk „Zeche

Ewald“. Auf dem Zechengelände befindet sich das Café Ewald. Nach einer längeren

Pause geht es von dort entlang der Emscher und des Rhein-Herne-Kanals zurück nach

Bottrop.

Detaillierte Informationen zu Anmeldung, Treffpunkt, etc. gibt es auf der

Internetseite des ADFC NRW unter www.fahrradtouren-nrw.de und in den regionalen ADFC-Infostellen vor Ort.

In der Tourendatenbank werden dieses Jahr noch über 1.600 Touren angeboten, die nach

Kriterien wie Datum, Startort, Tourenlänge, Höhenmeter, Familienfreundlichkeit,

Sportlichkeit, etc. durchsucht werden können. Individuelle Radfahrer, die sich

keiner geführten Tour anschließen möchten, haben die Möglichkeit, die Geodaten einer

Tour herunterzuladen und sich über den Charakter der Strecke sowie

Einkehrmöglichkeiten zu informieren.

An den Tagestouren können die Radler in der Regel spontan teilnehmen, für

Mehrtagestouren ist eine Anmeldung notwendig. Für ADFC-Mitglieder ist die Teilnahme

an Tagestouren kostenlos, Nicht-Mitglieder zahlen wenige Euro.