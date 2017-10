Eisbrecher – 16.12. Oberhausen, Jahresabschlusskonzert

EISBRECHER – Vorverkauf für die Jahresabschlussshow am 16.12. 2017 in der Turbinenhalle / Oberhausen gestartet – CLAWFINGER als Special Guest bestätigt.

Sie ist längst zu einer erfolgreichen Tradition im Eisbrecher-Jahr geworden: Am 16.12. findet die diesjährige Jahresabschlussshow der Münchner Rocker in der Turbinenhalle Oberhausen statt. Als Special Guest sind dafür die schwedischen Rap-Metaller von CLAWFINGER bestätigt – ein Herzenswunsch der Bayern, wie Sänger Alex Wesselsky verrät.

Dabei haben EISBRECHER allen Grund, den Jahresabschluss 2017 zu feiern – die Show in Oberhausen beschließt das bislang erfolgreichste Jahr in der Bandgeschichte. Über 27.500 Besucher auf insgesamt 13 Shows der just beendeten „Sturmfahrt“-Tour, Platz 1 für das Album „Sturmfahrt“, Doppel-Gold für die beiden letzten Alben vor gerade einmal einem Jahr und die Premiere eines eigenen Festivals in der Ulmer Ratiopharm-Arena liegen hinter der Band.

Kaum eine andere deutschsprachige Band im härteren Rock-Sektor ist derzeit so erfolgreich wie EISBRECHER. Und obwohl bereits vor über 15 Jahren gegründet, befindet sich die Band nach wie vor im Aufwärtstrend. Unverkennbar geschmiedet im Heimathafen der bayerischen Landeshauptstadt München sind Eisbrecher Flaggschiff der neuen harten Rockszene. Spektakuläre Liveshows, Wortwitz und Schlagfertigkeit, sowie ein hoher Wiedererkennungswert sind die unvergleichlichen Trademarks.

Als Special Guest der Show sind CLAWFINGER bestätigt. Sie sind so etwas wie die tiefgründige Hitfabrik der Crossover-Rockszene und besitzen längst Kult-Status. In den 90ern landeten sie mit Songs wie „Nigger“, „The Truth“ oder „Do What I Say“ nicht einfach nur Welthits, sondern thematisierten in ihnen zugleich auch sozialkritisch und direkt brandaktuelle Missstände: CLAWFINGER gelang es, einer ganzen Generation aus der Seele zu sprechen und die damals aufkommende Crossover-Szene entscheidend zu prägen. Für viele sind die Göteborger die europäische Antwort auf Rage Against The Machine.

Nach einigen Jahren, in denen es um CLAWFIGER herum still geworden war, meldeten sich die Skandinavier im August mit der neuen Single „Save Our Souls“ offiziell zurück und treffen damit erneut den Nerv der Zeit – „Save Our Souls“ ist ein Anti-Trump-Song und findet sowohl kritische als auch nachdenkliche Ansätze zum derzeit mächtigsten Mann der Welt.

JAHRESABSCHLUSSKONZERT 2017

EISBRECHER

+ Special Guest: CLAWFINGER

16.12.2017 – Oberhausen | Turbinenhalle

Tickets unter: www.eislandshop.de oder an allen Eventim/CTS Vorverkaufsstellen!