Die exzellenten Infografik-Experten Sandra Rendgen, Michael Stoll und Julius Wiedemann stellen am Freitag, den 20. September, von 18 bis 20 Uhr im TASCHEN Store Berlin erstmalig History of Information Graphics vor – und signieren Bücher. Interessierte Leser sind herzlich willkommen in die Welt der Informationsgrafiken einzutauchen.