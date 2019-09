XVI. AMPHI FESTIVAL 2020 25. & 26.07.2020 – KÖLN | TANZBRUNNEN

Nach VNV Nation vervollständigen EISBRECHER heute unser dynamisches Headliner-Duo für 2020. Eine wuchtige 1-2 Kombination, die euch ohne umschweife auf die Tanzbretter schickt! THE BIRTHDAY MASSACRE, DIARY OF DREAMS und SUICIDE COMMANDO knüpfen hier ebenso nahtlos wie energiegeladen an.



Vom elektronisch-minimalistischen Post-Punk bis hin zur derben Stromgitarre erwarten euch mit SHE PAST AWAY, IN STRICT CONFIDENCE, ROME und HELDMASCHINE weitere Meister ihres Fachs.



Doch das Amphi wäre schließlich nicht das Amphi ohne eine spannende Reihe von Bands, die erstmalig mit dabei sind. Hierzu gehören SONO, MINUIT MACHINE, SCARLET DORN, WISBORG, CHEMICAL SWEET KID, JOHNNY DEATHSHADOW, SCHWARZSCHILD, BRAGOLIN und ALIENARE.

VORVERKAUF ÜBER EVENTIM & TAGESKARTEN AB SOFORT VERFÜGBAR!

Ab heute sind Amphi Festival Tickets – zusätzlich zum Amphi Shop – auch an allen CTS/EVENTIM Vorverkaufsstellen, bei www.eventim.de, www.oeticket.com, www.ticketcorner.ch sowie als PRINT@HOME erhältlich.



Im Zuge dessen gingen zudem die aktuellen Tagestickets an den Start. Eine erste Aufteilung der Bands nach Tagen (Änderungen vorbehalten) findet ihr ebenfalls schon unter www.amphi-festival.de/2020/bands.html.





XVI. AMPHI FESTIVAL 202025. & 26.07.2020 – KÖLN | TANZBRUNNEN

VNV NATION + EISBRECHER

OOMPH! + THE BIRTHDAY MASSACRE

DIARY OF DREAMS + SUICIDE COMMANDO + SOLAR FAKE

AESTHETIC PERFECTION + SHE PAST AWAY + LETZTE INSTANZ

IN STRICT CONFIDENCE + STAHLMANN + ROME + HELDMASCHINE

EMPATHY TEST + SONO + MINUIT MACHINE + RROYCE + SCARLET DORN

WISBORG + JOY DIVISION UNDERCOVER + CHEMICAL SWEET KID

JOHNNY DEATHSHADOW + SCHWARZSCHILD + BRAGOLIN

ALIENARE + viele weitere Künstler & Rahmenprogramm in Kürze!

Originaltickets: www.amphi-shop.de

Tickets weiterhin erhältlich bei allen bekannten CTS/EVENTIM Vorverkaufsstellen, bei www.eventim.de, www.oeticket.com, www.ticketcorner.ch, sowie als PRINT@HOME.

