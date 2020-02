Bumsfallera! – Sonntag im Schmidt

Ein Jahr nach der gefeierten Schmidtchen-Premiere wechselt David Harringtons Solo 2020 ins Schmidt Theater. Unter dem neuen Titel „Bumsfallera!“ gibt David seiner inneren Rampensau so richtig Zucker und zieht gleich alle Register auf einmal. Das Ergebnis? Ein Musikcomedy-Ereignis der Extraklasse: zum Brüllen komisch, anrührend, mitreißend. Denn David Harrington ist ein grandioser Komiker, ein brillanter Pianist und Sänger, ein wunderbarer Geschichtenerzähler – also schlicht gesagt, der geborene Entertainer. Erzählt wird die Lebensgeschichte eines Musikers, der von der großen Bühnenkarriere träumt – doch stattdessen gibt’s erstmal gedeckten Apfelkuchen mit Sahne. Denn in Ermangelung ernstzunehmender Engagements gestaltet der Pianist Operettennachmittage in örtlichen Altersheimen mit Gehwagen-gerechten Walzern, verhallt ungehört in Hotelfoyers und sorgt für leicht verdauliche Beschallung auf Kreuzfahrtschiffen. Schließlich landet er als Aushilfs-Aushilfspianist am Stadttheater und macht dort eine Bekanntschaft, die ihn ungeplant auf neue Wege bringt … Kriegt das Schicksal noch die Kurve? Oder kann man sein Glück auch finden, wenn der große Lebenstraum zu platzen droht? Mit dem kongenialen Pianisten-Duo „David & Götz“ füllt David Harrington weltweit die Konzertsäle. Mit „Bumsfallera!“ beweist er, dass er solo erstrecht die Bühne rockt! So wandlungsfähig, wie er die verschiedensten Charaktere vom Agenten bis zur Reedereibesitzerin verkörpert, so breit ist sein musikalisches Spektrum: Das reicht von Musical über Pop bis Klassik, von Swing über Evergreens bis Rock ’n’ Roll. Regie: Corny Littmann 16.2., 15.3. + 19.4.2020 Schmidt Theater So 19 Uhr Preise: 19,80 € bis 45,10 € zzgl. 2,- € Systemgebühr je Ticket www.tivoli.de