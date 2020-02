Nicole Jäger – Prinzessin mit ein wenig Arschloch

Nicole Jäger tourt derzeit mit ihrem dritten Bühnenstück Prinzessin Arschloch. Doch eigentlich ist sie gar keine Arschloch Prinzessin, denn sie macht Leuten Mut. So hatten sich am vergangenen Montag auch eine Menge übergewichtiger Damen im Schmidt Theater eingefunden. Ich gehöre natürlich auch dazu, doch wusste ich nicht, dass Nicole gerade deswegen so eine starke Fangemeinde hat. Die Stand-Up Comedian wurde mit Ihrem Buch die Fettlöserin bekannt und daraus entwickelten sich ihre Bühnenprogramme. Nicole erzählt aus ihrem Leben von Schicksalsschlägen, beispielsweise in der Liebe. Jägers Ex-Mann, der beim Auszug aus der gemeinsamen Wohnung nicht nur alle Möbel mitnahm, sondern ganz zum Schluss auch noch die Klobrille abschraubte, weil das seine „Lieblingsklobrille“ sei, das ist komisch und dennoch ernst. Prinzessin Arschloch revanchierte sich auch gleich mit einer Selbsteinladung auf Ex-Manns Geburtstag wo sie Brownies mit Abführmittel verfeinerte.

Zum Glück hat sich Nicole Jäger damals gegen die Liebe und für die Bühne entschieden. Denn diese Entscheidung verlangte man(n) von ihr. Der traditionelle Göttergatte, der sie nur in weis mit Schleier heiraten wollte, wahrscheinlich um sich überraschen zu lassen, so Jäger, scheint nur darauf gewartet zu haben, dass Prinzessin im Nachhinein zuschlägt. Es ist ihr mit Witz gelungen. Doch Jäger nimmt sich selbst auf die Schippe, erzählt davon wie man ihr als dicker Frau entgegentritt. An diesem Abend lernen wir einfach zu sein und zu bleiben wie wir sind. Ergreifend ist der Moment, als Nicole ihren Fiffi, die Perücke abnimmt.

Das ganze Programm beinhaltet sowohl Comedy als auch Ernst und vor allem regt es zum Nachdenken an. Prinzessin Arschloch bekam Standing Ovations. Die Fans dieser starken Frau sind nach der Vorstellung schnell nach draußen gerannt, um bei der Autogramm- und Fotostunde der erste zu sein Sie hatten sogar Krönchen auf und Blumen dabei. Das zeigt wie sehr Nicole Jäger verehrt wird.

Text: i.s.o.

Foto: (c) N.N. Nicole Jäger/Schmidt Theater