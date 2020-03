Männerabend – ein Schmidts Tivoli Abend nicht nur für Frauen

Tom (Kristian Bader) kommt von einer Geschäftsreise zurück – die Wohnung ist leer, Heike ist weg. Ein Verbrechen? Nein, ein Snowboardlehrer aus Südtirol. Da beginnt Toms leiden, er ist ratlos warum nur ist Heike durchgebrannt? und Tom ratlos. Während sich Heike mit Giovanni amüsiert überlegt der Caveman Tom was schief gelaufen ist. Unterstützung bekommt er von seinem pedantischen Vater, der erst einmal mit einer Flasche Wein, natürlich aus Südtirol! vorbei kommt. Auch zahlreiche andere Kerle wie sein alter Kumpel Jörg, ein Polizist oder gar ein Fitnesstrainer versuchen Tom auf die Sprünge zu helfen. Alle diese Gestalten werden super lustig von Martin Luding gespielt. Dieser sorgte sogar bei einem Texthänger für kreative Stimmung im Schmidt Theater.

Viel Bier hilft Tom auch nicht weiter, aber vielleicht weiß Womanizer Helmut Rat. Zwischenzeitlich schickt Heike ein singendes Telegramm zu Toms Geburtstag. Das lässt hoffen. Doch so eine Männergruppe beim Montagskreis der Hormonen verspricht weitere Einsichten. Hier sind Beziehungsprofis unter sich, doch ersetzen Männer eben keine Frau. Männerabend setzt da an wo Caveman aufhört und ist super lustig gespielt. Die sonst harten Kerle offenbaren all ihre Probleme und Grübeleien. „Männerabend“ – zeigt wie Männer ganz weich sein können und es bleibt spannend. Kommt Heike am Ende zurück? Das wird natürlich nicht verraten, denn der nächste Männerabend kommt bestimmt und dann kann man sich selbst überzeugen.

Text: ak

Foto: Stefan Malzkorn