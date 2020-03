Matzeknopien liegt im Schmidts Tivoli

Diese ganze Schwarzmalerei in unserem Lande ist Matze Knop zu viel. Er gründet jetzt seinen eigenen Staat. Matzeknopien soll das Land heißen, das Matze Knop an diesem Abend im Schmidts Tivoli vorstellt. Es liegt in der Nähe von Mount Klopporest und der Krawuttke –Bay. Oberbürgermeister ist Siggi Krawuttke von der Imarp, der „Ich mache alles richtig“-Partei und Matze, samt Zepter und Krone, ist der König. Nun wird noch überlegt, wen man hier als Bürger aufnehmen kann. Soll man Österreicher oder Niederbayern aufnehmen? „Bislang ist ja Österreich das beliebteste Auswandererland der Deutschen. Daran erkennt man, wie groß das Leiden hier wirklich ist“, meint Knop. Und schon tauscht man Mettbrötchen gegen Blunzn. Sollen nun Schalke Fans, Dortmund Fans oder HSV Fans die Insel Matzeknopien bewohnen? Die Wahl fällt schwer und das Publikum wird von Matze Knop an diesem Abend schön auf die Schippe genommen, da freut man sich, wenn man nicht in der ersten Reihe sitzt. Denn dort geht es Melvin, dem Smartphone süchtigen Jugendlichen, Henni, die nun Meniskus hat, weil sie zu Hause vom Sofa aufgestanden ist oder dem Herrn mit dem senffarbenen Pullover an den Kragen.

In Matzeknopien wird es weniger Handyzeit geben. „Heutzutage gibt es sowieso keine Jugendlichen mehr, sondern nur Influencer, nicht zu verwechseln mit Influenza“, sagt Knop. „Wer aus dem Publikum hat ein Tattoo?“ Da melden sich viele, ob mit Sonne, Sternen oder Ente, Matze hat keines und lehnt ab: „Auf einen Ferrari klebt man ja auch keinen Sticker.“ Knop diskutiert mit dem Publikum, schlüpft in die Rolle von Fußballstars, Politikern oder in die Rolle des Supa-Richie . Mit seiner verkehrten Sprache, kommt er von zu Häuse zu uns gefliecht und ist dem ein oder anderen noch als Knops Paraderolle aus den 90 er Jahren bekannt. Seine Kinder heißen übrigens Alexa und Siri. Unterstützt von Videoeinspielern parodiert Matze Knop was das Zeug hält. Ob Lothar Matthäus, Christiano Ronaldo, Dieter Bohlen oder Franz Beckenbauer, er kann sie alle. Mit Jogi Löw Perücke animiert er das Publikum zu Andreas Gabaliers Song Hulapalu, hier als Jogi Jogi Jogi Löw Mitsinghit. . Im Video wird Matze Knop von Oliver Pocher unterstützt. Dieser tritt beispielsweise als großäugiger Mesut Özil oder als Angela Merkel auf , die nun von Knop-Trump zu Angela Ferkel umgetauft wird. Promis geben Statements zu Matzeknopien ab. In diesem wunderbaren Land dürfen Frauen wieder Frauen sein. „Mütter und Hausfrauen werden noch immer komplett unter Wert geschlagen, obwohl sie bereits mittwochs die 35-Stunden-Woche voll haben“, weiß Matze und verspricht jeder Hausfrau und Mutter in seinem Land eine staatliche Unterstützung von 3.500 Euro. „Damit hätte Alice Schwarzer heute auch vier Kinder und müsste nicht ihr Geld in die Schweiz schaffen.“ Schließlich kommt es zu MSDSM („Matze sucht die Super-Mutti“) und es gewinnt Birgit. Diese Hamburger Super-Mutti hat vier Kinder und wird von Knop mit Tänzchen und Krone gekürt. Außerdem sind diese jammernden Singer/Songwriter, die immer mit Mütze oder Hut auftreten, Knop ebenfalls ein Dorn im Auge. Da lobt er die Gute Laune Musik von Roy Black und wird zu Matze Mad Sheeran, der den Haustechniker des Schmidts Tivoli an seine Grenzen bringt. Ob Gran Canaria oder Santorini, wo Knop den gelassenen Taxifahrer „No stress, you’re on holidays!“ kennenlernte, in Matzeknopien dem Land ohne Uhrzeiten ist es am schönsten. Wer möchte nach dieser gelungenen Show nicht dort wohnen? Im Anschluss an das Programm ging Matze Knop auf Tuchfühlung mit seinen Fans und erfüllte bereitwillig Foto- und Autogrammwünsche. Hierbei sammelte er Spenden für seine Stiftung. Auch das ist Matzeknopien.

Text: i.s.o.

Foto: Stephan Pick