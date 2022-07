Bandänderungen beim Amphi-Festival + Running Order

Es gibt ein paar Bandänderungen für das diesjährige Amphi-Festival zu verzeichnen.

AMPHI 2022 – ASH CODE VERTRETEN MINUIT MACHINE

MINUIT MACHINE mussten leider ihren Amphi-Festival-Auftritt aus gesundheitlichen Gründen absagen. Hier das Statement von Bandmitglied Hélène:

„I got Covid at the beginning of April and got some serious complications in my left inner ear. To resume, it doesn’t work anymore and I’m doing some intense re-eduction since 2 months to reeducate my brain to function with only one inner ear. There are some improvements but they are really slow. I also lost my left hearing in the battle. We had to cancel all our gigs till July and were waiting for an appointment I had at the hospital today to know more about the situation. My doctor asked me to not expose my ears to the noise during the next three months. So we have no choice but to cancel the show.”

AMPHI 2022 – AEON SABLE ÜBERNEHMEN FÜR JADU

Folgende Nachricht gibt es von JADU:

„Liebes Amphi-Festival, es tut mir sehr Leid und im Herzen weh, aber leider kann ich auf eurem Festival nicht auftreten. Auch mich haben die Folgen der Pandemie schwer getroffen. Gesteigerte Produktionskosten, Ressourcen- und Personalknappheit sowie die anhaltenden Neuerkrankungen machen eine wirtschaftliche und planbare Durchführung des Festivalauftritts für mich unmöglich. Ich hoffe sehr, dass wir uns bald wiedersehen bei einem Konzert, wie wir es alle kennen und lieben, und bitte um euer Verständnis!“

An Stelle von JADU haben sich AEON SABLE kurzfristig bereit erklärt einzuspringen und euch auf dem Amphi Festival 2022 mit einem atmosphärisch-intensiven Goth-Rock-Brett einzuheizen.

