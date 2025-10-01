Kosmos Event auf der Spiel 2025 – Schafft CATAN den Weltrekord?

Das größte, jemals veranstaltete Live-Spiel von CATAN
auf der SPIEL in Essen.
Seit stolzen 30 Jahren ist CATAN nun schon ein fester Bestandteil im
heimischen Spieleschrank. Zum Jubiläum wagen die Macher nun den
ganz großen Auftritt: Über 1.100 Teilnehmer werden in der Grugahalle im
Rahmen der SPIEL Essen gemeinsam CATAN – Connect spielen – und
damit voraussichtlich einen Weltrekord knacken.
Essen, 24. Oktober 2025 – 30 Jahre CATAN – das Brettspiel hat in drei
Jahrzehnten Millionen Menschen weltweit begeistert. Das wird in diesem Jahr
ausgiebig gefeiert: Nach Highlights wie der CATAN-WM in Stuttgart oder dem
globalen Projekt CATAN Connect the World mit Spielerinnen und Spielern aus
35 Ländern steht nun in Essen das größte CATAN-Live-Event der
Spielgeschichte bevor.
Vor Ort dürfen sich die Teilnehmenden und Besucher auf spannende Stories,
besondere Begegnungen und eine mitreißende Live-Atmosphäre freuen:
Benjamin Teuber, Spieleautor und Geschäftsführer der CATAN GmbH, wird
den Weltrekordversuch persönlich begleiten und gemeinsam mit weiteren
Köpfen hinter dem Spiel interessante Einblicke geben. Als Special Guest wird
Smudo (Die Fantastischen Vier) das Spielgeschehen live kommentieren und
freut sich schon jetzt auf das Spektakel: „Tausend Spielerinnen und Spieler im
Saal mit allen Emotionen… das finde ich aufregend! Wie eine große Menge
Menschen gemeinsam eine kollektive Emotion produziert kenne ich von
Konzerten und das ist einfach ein Kick.“ Am Ende bleibt die Frage: Dürfen alle
gemeinsam den erfolgreichen Weltrekordersuch feiern?
Eckdaten:
Ort: Grugahalle Essen (im Rahmen der SPIEL)
Datum: Freitag, 24. Oktober 2025
Programmstart: 18:00 Uhr, Einlass ab 17:00 Uhr