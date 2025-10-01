Kosmos Event auf der Spiel 2025 – Schafft CATAN den Weltrekord?



Das größte, jemals veranstaltete Live-Spiel von CATAN

auf der SPIEL in Essen.



Seit stolzen 30 Jahren ist CATAN nun schon ein fester Bestandteil im

heimischen Spieleschrank. Zum Jubiläum wagen die Macher nun den

ganz großen Auftritt: Über 1.100 Teilnehmer werden in der Grugahalle im

Rahmen der SPIEL Essen gemeinsam CATAN – Connect spielen – und

damit voraussichtlich einen Weltrekord knacken.

Kosmos-CATAN-Weltrekord-Spiel-2025



Essen, 24. Oktober 2025 – 30 Jahre CATAN – das Brettspiel hat in drei

Jahrzehnten Millionen Menschen weltweit begeistert. Das wird in diesem Jahr

ausgiebig gefeiert: Nach Highlights wie der CATAN-WM in Stuttgart oder dem

globalen Projekt CATAN Connect the World mit Spielerinnen und Spielern aus

35 Ländern steht nun in Essen das größte CATAN-Live-Event der

Spielgeschichte bevor.



Vor Ort dürfen sich die Teilnehmenden und Besucher auf spannende Stories,

besondere Begegnungen und eine mitreißende Live-Atmosphäre freuen:

Benjamin Teuber, Spieleautor und Geschäftsführer der CATAN GmbH, wird

den Weltrekordversuch persönlich begleiten und gemeinsam mit weiteren

Köpfen hinter dem Spiel interessante Einblicke geben. Als Special Guest wird

Smudo (Die Fantastischen Vier) das Spielgeschehen live kommentieren und

freut sich schon jetzt auf das Spektakel: „Tausend Spielerinnen und Spieler im

Saal mit allen Emotionen… das finde ich aufregend! Wie eine große Menge

Menschen gemeinsam eine kollektive Emotion produziert kenne ich von

Konzerten und das ist einfach ein Kick.“ Am Ende bleibt die Frage: Dürfen alle

gemeinsam den erfolgreichen Weltrekordersuch feiern?



Eckdaten:

Ort: Grugahalle Essen (im Rahmen der SPIEL)

Datum: Freitag, 24. Oktober 2025

Programmstart: 18:00 Uhr, Einlass ab 17:00 Uhr

