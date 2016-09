Amigo Spiele – Herbstneuheiten 2016

Die Sommersonne scheint, doch der Spieleherbst rückt näher. Höchste Zeit, einen ersten Blick auf die AMIGO-Herbstneuheiten zu werfen, die im September im Handel erscheinen.

Das Bohniversum hat in diesem Herbst gleich mehrere Spiele zu bieten: Während das Bohnanza Grundspiel einem Facelift inklusive neuem Spielmaterial und überarbeiteter Regel unterzogen wurde, bekommt auch die Erweiterung Bohnedikt eine Neuauflage. Als absolute Neuheit erscheint das 2-Personen-Spiel Bohnanza – Das Duell. Mit X nimmt! wird die erfolgreiche 6 nimmt!-Reihe von Wolfgang Kramer ausgebaut. Hier können die Spieler Minuspunkte durch geschicktes Anlegen an eine eigene „X-Reihe“ minimieren. Als weitere Kartenspiele gehen das Fantasy-Stichspiel Naova von Jeremie Kletzkine, Michael Feldkötters Ablegespiel Schwupps und das „Absacker“-Spiel Freaky von Leo Colovini an den Start.

In Sachen AMIGO-Familienspiele wird es in diesem Herbst richtig cool: Bei ICECOOL von Brian Gomez schnipsen die Mitspieler ihre Pinguinfiguren quer über den 3D Spielplan, um möglichst viele Fische einzusammeln. Bei Mino & Tauri von Carlo A. Rossi gehen die Spieler gemeinsam auf Suche ins Maisfeld-Labyrinth. Der Clou: Der Spielplan steht senkrecht zwischen den Spielern und die Figuren halten sich gegenseitig per Magnet auf dem Plan. Das heißt: Bewegt sich der eine, geht der andere auf der Rückseite mit. Mit Expedition – Abenteurer, Entdecker, Mythen von Wolfgang Kramer begeben sich die Spieler auf Weltreise. Sie versuchen ihre Expeditionen zu planen und möglichst schnell ihre Forschungsaufträge zu erfüllen. Dabei durchkreuzen die Mitspieler immer wieder die eigenen Pläne.

Das actionreiche Partyspiel Brain Storm ist der neueste Streich von Halli-Galli-Erfinder Haim Shafir: Hier bilden die Spieler aus zwei der neun ausliegenden Abbildungen witzige Verknüpfungen. So wird zum Beispiel aus einer Sonne und einer Krone „Sonnenkönig“. Die Partyspiel-Reihe Privacy bekommt Zuwachs: Bei Privacy Numbers schätzen die Spieler nicht nur ob, sondern auch wie häufig die Mitspieler etwas erlebt oder getan haben! Natürlich wie immer alles geheim!