Sängerin Eilera stellt sich ihren Dämonen

Eilera

Face Your Demons

Bob Media/Soulfood

Hier will ich euch einmal eine rockige Scheibe vorstellen. Es ist das neue Album Face Your Demons der französischen Sängerin Eilera. Wenn ich ihre Stimme so höre, muss ich an das kindliche und lustige Gekiekse von Sängerin Björk denken. Auf der CD findet man zehn Tracks plus Finnvox Versionen zweier Stücke, bei denen meistens recht hoch gesungen wird. Musikalisch muss man teilweise an Nightwish denken. Kein Wunder, denn die Sängerin lebt jetzt auch in Finnland und für den musikalischen Mix aus Rock, Folk sowie Alternative ist in dieser Produktion Tero Kinnunen von Nightwish verantwortlich. Das färbt natürlich ab. Face Your Demons ist Eileras vierter Longplayer und ich mag besonders die Songs mit keltischem Folkanstrich á la Loreena McKennitt. Wenn dann auch noch Wasser plätschert und es gar gewittert, wie im Track Polynia, ist das wunderschön. Bei Male/Female Balance gefällt mir der besondere Gesang sehr gut. Bei diesem ruhigen Song hört man nicht sofort heraus, dass hier Englisch gesungen wird.. Das Lied Protect You hat dann gleich Ohrwurmcharakter und somit hat Eilera einen hohen Wiedererkennungswert. Fans von Within Temptation, Nightwish oder Evanescence können bei Eilera getrost zugreifen.

i.s.o.