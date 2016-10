Freaky ist der neue Absacker

Leo Colovini

Freaky

Amigo Spiele

Preis: EUR 7,99

Nachdem Absacker, das vorherige Kartenspiel von Leo Colovini, ebenfalls bei Amigo erschienen, schon für sehr kurzweiligen Spielespaß gesorgt hat, kommt nun Freaky ins Spiel. Hierbei geht es ähnlich zu wie bei Absacker. Es werden wieder Reihen vollgemacht, die einem Siegpunkte bringen. Hierzu spielt der Spieler bis zu drei Karten aus. Diese legt er an die bereits ausliegenden Karten(reihen) an, passend entweder in der Hintergrundfarbe, der Zahl oder der Kreisfarbe der letzten gelegte Karte einer Reihe. Doch Achtung, legt er in einer Reihe die vierte Karte einer bestimmten Eigenschaft, so kann er die Reihe komplett abräumen und heimst die Siegpunkte ein. Kann er einmal nicht anlegen und hat eine Karte, bei der keine der drei Eigenschaften mit einer der ausliegenden Karten übereinstimmt, so darf man mit dieser Karte eine neue Kartenreihe beginnen. Das Spiel ist sehr schnell und einfach erklärt, doch fordert es eine gewisse Konzentration, denn auf alle drei Eigenschaften zu achten, fällt nicht immer leicht. So hat man ab und an gar nicht gesehen, dass man eine Reihe oder gar zwei hätte vollmachen können und schon geht man leer aus. Wie beim Absacker Spiel muss man auch hier ein wenig taktieren und muss vorsichtig sein und nicht eine dritte Karte mit der Eigenschaft legen, wenn man keine vierte hat. Denn so bietet man seinen Mitspielern eine prima Vorlage zum Sieg. Mit mehreren Spielern ist dies natürlich schwerer einzuschätzen und macht somit noch mehr Spaß. Wenn es keine Karten mehr zum Nachziehen gibt, endet das Spiel sofort und derjenige, der die meisten Karten gesammelt hat, gewinnt. Die 108 Spielkarten sind lustig und kreativ illustriert, so lässt man sich manches Mal ablenken und das war es dann mit der Konzentration. Da freut sich der Mitspieler und stibitzt einem schnell die schöne Kartenreihe. Bei Freaky gehören, neben Taktik und vorausschauendem Denken, natürlich auch eine Menge Glück beim Kartenziehen dazu. Freaky ist ein schnelles Spiel für zwischendurch, das man bei keinem Spieleabend missen möchte. Sei es als Aufwärmer oder eben als Absacker.

Spieler 2 bis 5

Ab 8 Jahren

Dauer ca. 15 Minuten

i.s.o.