Sinner’s Day Festival 2016, Belgien wieder da

Das Sinner’s Day Festival im belgischen Hasselt war seinerzeit ein echtes Highlight der New Wave und Punkszene. Hochkarätige Auftritten von Bands wie Human League, The Cult, Anne Clark oder gar Marc Almond brachten die Ethias Arena zum Kochen. Nach 5 Jahren wird es in diesem Jahr wieder ein Sinner’s Day Festival 2016 geben.

Am Sonntag, den 20. November 2016 werden wieder Bands auftreten, die man nicht auf jedem Festival sieht. Da lacht das Herz eines jeden Oldschool Wavers.

Diesmal sind folgende Bands mit dabei:

The Sisters of Merc

PiL (Public Image Ltd)

OMD (Orchestral Manoeuvres in the Dark)

DAF (Deutsch Amerikanische Freundschaft)

Tuxedomoon

The Beat

The Cassandra Complex

Tricky Presents Skilled Mechanics

Sinner*s Day Festival 2016

20.11.2016ab 13 Uhr

B- Hasselt, Ethias Arena

Weitere Infos und Tickets für Euro 60,– inkl. Servicekosten gibt es auf der Festivalhomepage.

http://www.sinnersday.com/