Amphi Festival 2017 weiterer Bandzuwachs

Kontinuierlich füllen sich weiter die Reihen des aktuellen Amphi Festival Line-Ups. So dürfen wir heute sechs weitere Künstler ankündigen, die am 22. & 23. Juli kommenden Jahres im Kölner Tanzbrunnen ordentlich einheizen werden:

FIELDS OF THE NEPHILIM | DIE KRUPPS

TANZWUT | CLAN OF XYMOX | M.I.N.E | EMPATHY TEST

FIELDS OF THE NEPHILIM – das sind Magie und Mythos, die okkulte Mystik einer Band, die den Gothic Rock seit Mitte der 80er Jahre mit ihren dunklen Visionen prägt und fortwährend inspiriert. Untrennbar verbunden mit der enigmatischen Person Carl Mc Coys, sind die seltenen und wohl bedachten Live-Auftritte der Briten stets mehr als bloße Konzerte. Sie sind Zusammenkunft und spirituelles Erlebnis zugleich – Futter für die Seele!

Seit Jahrhunderten verbindet Köln und Düsseldorf eine liebevoll gehegte Rivalität. Im leidenschaftlichen Wettstreit um die Gunst am Rhein, ist es für unsere Nachbarn stromabwärts Ehrensache ihre Besten zum Amphi Festival zu entsenden: Sängerkrieg mit Metall-Maschinen-Musik made in Düsseldorf – DIE KRUPPS! Oder anders ausgedrückt: Jürgen Engler & Co. zeigen euch, wo 2017 der Stahlhammer hängt – brachial, energetisch, legendär!

Auch der „Teufel“ persönlich gibt sich die Ehre als Frontmann der Mittelalter-Rocker TANZWUT. Tanzen, Singen, Durchdrehen – Spielmannskunst trifft beinhartes Riff mit einem Spritzer Elektronik. So kennen und lieben wir die Berliner. Live immer eine Wucht und das ganze 2017 schon seit 20 Jahren!

Eine weitere sehr geschätzte Institution begrüßen wir mit den Niederländern CLAN OF XYMOX, deren unverkennbarer Dark-Wave-Sound das Publikum ebenfalls schon seit Mitte der 80er in seinen Bann zieht. Gothic nach alter Schule – und die ist ja bekanntlich nicht die schlechteste Schule. Wir freuen uns drauf!

Irgendwann zwischen Moskau, Berlin und Lima entstand bei Jochen Schmalbach, Marcus Meyn und Volker Hinkel der Wunsch, abseits der Band Camouflage, mit der die 3 nun schon seit über 15 Jahren gemeinsam um die Welt reisen, ein neues Projekt zu entwickeln. Unter dem Namen M.I.N.E erwecken sie diesen Wunsch zu klangfertigem Leben mit Elementen aus Elektro-Wave, Gothic, Pop und Punk.

Last but not least hat sich mit EMPATHY TEST noch ein sympathisches junges Elektro-Pop-Duo aus London angekündigt. 2013 gegründet, starten die Briten aktuell ordentlich durch und begeistern mit ihrem modernen Sound auf großer Europa-Tour im Vorprogramm von Mesh.

Das bereits bestätigte Programm sieht somit nun wie folgt aus:

VNV NATION

FIELDS OF THE NEPHILIM

DIARY OF DREAMS | LORD OF THE LOST

DIE KRUPPS | LETZTE INSTANZ | NACHTMAHR

DIORAMA | TANZWUT | FROZEN PLASMA | STAHLMANN | TORUL

CLAN OF XYMOX | MERCIFUL NUNS | WINTERKÄLTE | M.I.N.E | FABRIKC

ÆON SABLE | EISFABRIK | NEAR EARTH ORBIT | EMPATHY TEST

Info: www.amphi-festival.de or www.facebook.com/amphifestival

Original tickets: exclusively available at www.amphi-shop.de (worldwide shipping)