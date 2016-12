Fische versenken – wer entdeckt es am schnellsten?

Martin Nedergaard Andersen

Fische versenken

moses.Verlag

Preis: Eur 9,95

Fische versenken ist ein flottes Kartenspiel, bei dem es auf Schnelligkeit und Vorstellungsvermögen ankommt. Die 60 Karten sind sehr liebevoll gezeichnet und auch die Spielregeln sind schnell erklärt. Die kleinen Fische haben Langeweile und versuchen aus ihrem Goldfischglas zu entkommen. Als Fluchtweg kommen das offene Fenster, das Waschbecken oder der Weg durch die Toilettenschüssel gerade recht. Und los geht es. Doch vorsicht vor dem Hai. Vor dem muss man sich verstecken, sonst ist es mit der Freiheit aus. Die Spieler haben bei Fische versenken je fünf Karten auf der Hand. Die restlichen Karten liegen in der Tischmitte. Der Clou ist, dass alle Karten ein Loch zum Durchgucken haben. Eine Karte wird vom Stapel aufgedeckt und so weiß man, was man suchen müss. Alle Spieler versuchen nun gleichzeitig, zwei ihrer Handkarten zu drehen und zu wenden, sodass der gesuchte Fisch gefunden wird. Denn diesen bestimmten Fisch muss man durch Kombination der beiden Karten durch das Loch erkennen können. Bei diesem Wettsuchen, bekommt natürlich nur der schnellste Spieler die Siegpunkte. Wer am Ende die meisten Punkte hat gewinnt das Kartenspiel. Fische versenken ist ein schönes, buntes Suchspiel für findige, reaktionsschnelle sowie auch jüngere Kinder.

Spieler: 2 bis 4

Ab 8 Jahren

Dauer: ca. 10 Minuten

ak