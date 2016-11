Frank Goosens Radio Heimat ein Ausflug in die 80er Jahre

RADIO HEIMAT, die ebenso berührende wie humorvolle Verfilmung der Kurzgeschichten des Bochumer Kult-Autors Frank Goosen kommt in die Kinos.

Die vier Freunde Frank (David Hugo Schmitz), Pommes (Jan Bülow), Spüli (Hauke Petersen) und Mücke (Maximilian Mundt) suchen mitten im Pott, mitten in der Pubertät und mitten in den 80er Jahren nach der ersten großen Liebe und dem ersten Sex. Besonders Frank hat einen schmerzlichen Wunsch, nämlich bei Carola Rösler (Milena Tscharntke) zu landen. Unerschrocken ziehen die vier Helden in den Kleinkrieg der Geschlechter und lecken ihre Wunden zwischen Freibad, Schrebergärten und Ommas Frikadellen. Sie absolvieren die schier unüberwindbaren Initiationsriten, welche das Ruhrgebiet jeglicher Mannwerdung entgegenhält: Pilstrinken, Pöhlen und Pommes-rot-weiß. Da hatte es Franks Vatter (Stephan Kampwirth) mit seiner Kohlenstaub-Chuzpe in den 60er Jahren wohl etwas leichter: Außer einem Kanon gesellschaftlich auferlegter Pflichtübungen wie Tanzschule, keuschen Kaffeetrinkens und echten Errötens lief es in Sachen Liebe eigentlich wie von selbst bzw. wie es seine Herzensdame (Sandra Borgmann) wollte. Und so bleibt unseren Helden nur eins: Alles selber ausprobieren! Sie scheitern als Rockmusiker im Bergarbeiter-Chor, gehen in die Tanzschule, richten Partykeller ein und nutzen die Klassenfahrt als letzte Chance, endlich erwachsen zu werden. Erst nach einer Reihe von Niederlagen begreifen sie, was im Leben wirklich wichtig ist: keine Sprüche von Eltern, Großeltern und Lehrern, sondern Freundschaft, Humor und jemand, der ihnen gut tut.

Fazit: Radio Heimat ist ein sehr unterhaltsamer Film. Hat man die 80er Jahre selbst mitgemacht, kann man sich in den Protagonisten und der Szenerie wiederfinden. Wir hatten ja alle so hübsche Jugendzimmer mit Postern unserer Helden und der vertäfelte Partykeller war typisch für diese Zeit. Hier hat so mancher seinen ersten Kuss bekommen. Auch die Requisiten des Filmes waren stimmig, denn auf eine Stereoanlage mit Standfuß konnte ich selbst zurückblicken. Die „Laborszene“, wie man aus sämtlichen Alkoholika kreative Mixgetränke herstellt, sorgte für einige Lacher. Wobei wir damals um einiges krasser drauf waren als hier gezeigt. Die Musikauswahl von Klammerblues bis 80er Jahre Hits von Fehlfarben oder Kim Wild waren eine passende Untermalung. Manchmal wurden die Ruhrpottler wie der Laberfürst, gespielt von Uwe Lyko, etwas überzeichnet, doch das macht den Charme des Filmes einfach aus. Ich habe mich in keiner Sekunde des Filmes gelangweilt. Radio Heimat ist eine Empfehlung für jeden Ruhrpottfan und 80erJahre- Nostalgiker. (hr)

Der Dortmunder Drehbuchautor, Regisseur und Kabarettist Matthias Kutschmann feiert mit RADIO HEIMAT sein Debüt als Kino-Regisseur und versammelt ein einzigartiges Schauspieler-Ensemble vor der Kamera: Neben den Jungdarstellern David Hugo Schmitz, Jan Bülow, Hauke Petersen, Maximilian Mundt, Milena Tscharntke, Marie Bloching und Rouven Israel sind altbekannte Gesichter und Ruhrgebiets-Kult-Stars wie Stephan Kampwirth, Sandra Borgmann, Ingo Naujoks, Anja Kruse, Jochen Nickel, Uwe Lyko, Peter Lohmeyer, Ralf Richter, Elke Heidenreich, Petra Nadolny, Peter Nottmeier, Heinz Hoenig, Willi Thomczyk, Hans-Werner Olm und Martin Semmelrogge zu sehen.

Adolf Winkelmann & Peter Thorwarth präsentieren einen Film nach Elementen aus „Radio Heimat“ & „Mein Ich und sein Leben“

von Frank Goosen erschienen im Eichborn Verlag.

Regie & Buch: Matthias Kutschmann

Produzenten: Christian Becker, Martin Richter und Markus Zimmer

Co-Produzenten: Peter Thorwarth, Adolf Winkelmann,

Andrea Sixt, Cord Troebst, Thomas Wöbke

RADIO HEIMAT kommt am 17. November 2016 im Concorde Filmverleih in die deutschen Kinos.